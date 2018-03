© Shutterstock

Vill Leit sinn oder waren dëse Wanter krank. Et hu wuel vill Leit d'Gripp, mä et ass net onerwaart héich. Dat seet den Dr. Pierre Weicherding, Chef de division vun der Inspection Sanitaire. Et wier am normale Beräich fir dës Joereszäit. Eng Situatioun wéi an Däitschland oder an der Schwäiz zum Beispill hätte mer net.

Et schéngs, wéi wann d'Situatioun aktuell um Héichpunkt ass. D'Zuel vun den Infektioune misst all Moment erofgoen.

3 bis 4 Doudesfäll wéinst der Gripp goufe bis ewell fir dës Saison gemellt, dat ass net aussergewéinlech. D'Stierffäll allgemeng sinn den Ament awer méi héich. Normalerweis stierwen all Woch ëm déi 80 Leit, aktuell sinn et der iwwer 100. Dat ass awer net direkt duerch de Virus bedéngt. Mä Leit, déi schwéier krank sinn, fin de vie sinn, stierwe wéinst enger Viruserkrankung éischter.



Dr Pierre Weicherding © RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Vill Leit sinn den Ament och mam RSV geplot, e Virus deen d'Otemweeër befällt a Bronchite mécht.

Hei am Land gouf och, anescht wéi an Däitschland, op déi 4-Fach-Grippenimpfung zréckgegraff, op d'mannst zu engem Deel. Déi 3 a 4-Fach-Impfunge goufe geholl. An Däitschland war et anescht, do hat de Robert-Koch-Institut just déi 3-Fach-Impfung recommandéiert. Grad ee Virusstamm, dee just an der 4-Fach-Impfung dra war, huet awer dës Saison fir vill Problemer gesuergt.