D'Altersmoyenne läit bei 47, 4 Joer. Op der Lëscht fanne mer 9 Fraen a 14 Männer.

Tête de liste am Bezierk ass den Ausseminister Jean Asselborn, och d'Ministeren Dan Kersch a Lydia Mutsch ginn nach eemol mat.



De Chamberpresident Mars di Bartolomeo wëll et nach eemol wëssen, grad ewéi den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry, de Generalsekretär Yves Cruchten, de Suessemer Deputé-Maire Georges Engel an d'Deputéiert vun Esch Taina Bofferding sou wéi d'Diddelenger Deputéiert Claudia Dall Agnol.



Den aktuelle Parlamentarier a Mamer Schäffe Roger Negri hat jo schonn annoncéiert, datt hien net méi mat an d'Chamberwahle wäert goen, hie gëtt nach an dëser Legislaturperiod do vun der Suessemer Schäffen Simone Asselborn-Bintz ersat, där hiren Numm mer och op der Chamberlëscht fannen.



Ënnert den 23 Kandidaten, déi fir de 14. Oktober proposéiert ginn, ass och gesat den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana, sou wéi déi fréier Monnerecher Buergermeeschtesch an aktuell Conseillère Christine Schweich, dat selwecht gëllt fir d'Buergermeeschtesch vun Dippech, Manon-Bei-Roller.



D'Danielle Becker-Bauer, fréier Presidentin vun nationale Fraerot an aktuell Monnerecher Conseillère ass och op der proposéierter Lëscht, grad ewéi de Carlo Feiereisen, Conseiller vu Schëffleng.



Da fanne mer den Numm Sylvie Jansa, Presidentin vun de Femmes socialistes a Conseillère vu Beetebuerg. Och mat derbäi: de Jimmy Skenderovic, President vun de jonke Sozialisten.



Den Déifferdenger Conseiller Serge Goffinet gëtt proposéiert, sou wéi och de Mike Hansen, dee fir d'Sozialisten an der Escher Märei mat um Dësch sëtzt, de Romain Mertzig, Schäffe vu Péiteng steet och um Pabeier.



Dann hu mer nach e Sportler an e Museker nei op der Lëscht derbäi, nämlech den Escher Handballspiller Sacha Pulli an de Musiker John Rech vun Diddeleng. Och derbäi: d'Joelle Pizzaferri vun Esch, déi de Wee an d'Escher Märei am Oktober net gepackt hat.



Net méi derbäi op der Lëscht ass de fréiere President vun der JSL, Sammy Wagner.



Och d'Nimm vun de Buergermeeschtere vu Rëmeleng a Käl, Henri Haine a John Lorent, sinn net ze fannen. Dat selwecht gëllt fir de Réiser Gemengepapp Tom Jungen. Déi 3 Buergermeeschtere wieren op eegene Wonsch net méi matgaangen, heescht et.



Wat opfält ass, datt Esch an Diddeleng zesummen 10 Kandidate stellen, direkt 3 Leit op der Lëscht si vu Monnerech. De Réiserbann, Käl/Téiteng a Mamer sinn allerdéngs guer net vertrueden.



Och an den anere Bezierker gëtt den Ament un den LSAP- Lëschte geschafft. Do huet eis zum Beispill de Wëltzer Deputé-Maire Fränk Arndt confirméiert, datt säin Numm net méi ze fanne wäert sinn. Et wier un der Zäit, datt nei jonk Leit un d'Rudder kéimen, esou de Concernéierten.



Aus dem Wahlbezierk Osten héiert een, datt de Minister Nicolas Schmit nach eemol mat derbäi ass.



An der aktueller Legislaturperiod war jo mol Rieds, datt den Ost-Minister d'Regierung fréizäiteg wéilt verloossen.