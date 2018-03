Scho viru 5 Joer wier hien ee vun den eelste Kandidaten am Norde gewiescht.



Donieft gëtt de Wolzer Gemengepapp zou, datt et schwéier wier, esouwuel op Gemengenivau wei och an der Chamber alles ënnert een Hutt ze kréien. Zu Wolz sti grouss Projeten ,wéi dee vun "Wunne mat der Wolz" an d'Haus. Projeten, op déi de Frank Arndt sech elo wëll konzentréieren.

Ween elo amplaz op d'Lëscht kënnt, steet nach net fest. Dat muss de Kongress de 15. Mäerz zu Wëntger decidéieren.



Et hätt een zwou Kandidaturen zréckbehal, déi een der Wahlkommissioun virgeluecht hätt. Eisen Informatiounen no sinn dat den Amir Vesali, de President vum Jugendparlament an de Jeff Gangler éischte Schäffen an der Gemeng Bauschelt.