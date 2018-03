Wéinst zwee Iwwerfäll, am Joer 2012, op eng Bijouterie zu Schëffleng gouf um Stater Geriicht e Mann zu 6 Joer Prisong condamnéiert.

Een zweete Mann war dowéinst schonn am November virzejoert, an Ofwiesenheet, och zu 6 Joer Prisong veruerteelt ginn.

Well beim zweeten Iwwerfall probéiert gi war, de Proprietär vun der Bijouterie mam Fluchtauto z’iwwerrennen, waren déi zwee Männer ë.a. wéinst versichtem Doudschlag ugeklot; deemools ware Bijouen an Aueren am Wäert vu ronn 37.500 € fortkomm.