Mat 18 Joer am Gemengerot zu Stroossen (08.03.2018) D'Claire Remmy ass eng vun de jéngste Gemengepolitikerinnen am Land.

Fir déi jonk Gemengepolitikerin Claire Remmy war et eng Iwwerraschung. 500 Stëmmen, an dat direkt beim éischte Ulaf. Deen Moment war Si grad mol 18 Joer al. Lo knapps 4 Méint méi spéit geet d’Aarbecht am Stroossener Gemengerot richteg lass. Eng vun den éischten inhaltleche Sëtzungen. Mir hunn d'Nowuespolitierkin dobäi begleet.



Fir si ass et wichteg, sech fir d’Jugend an eiser Gesellschaft asetzen. An dat scho ganz fréi. Sech Geheier verschaffen, de Jugendleche weisen, dass een eppes bewierke kann. An dat och, wann nach villes nei fir déi jonk Politikerin ass.