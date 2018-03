En présence de la ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg et du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Claude Meisch ainsi que du secrétaire d’État au Développement durable et aux Infrastructures Camille Gira, le projet de rénovation et de transformation de la piscine et du hall des sports a été inauguré. Il comprend une réorganisation des salles de sport et des locaux annexes ainsi qu’un assainissement énergétique de l’enveloppe extérieure afin de réduire considérablement les déperditions énergétiques. À ceci s’ajoute une mise en sécurité avec notamment le compartimentage de la cage d’escalier principale ainsi que l’installation d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite desservant tous les étages. Le projet comprend aussi la revitalisation de la Wark. Dans le tronçon concerné de la Wark à Ettelbruck, une optimisation locale d'habitats aquatiques a été le but des travaux réalisés et planifiés. Pour chaque barrage qui ne pourra pas être enlevé, des dispositifs de franchissabilité adaptés à la population des poissons typiques pour le cours d'eau sont planifiés et construits. Ces dispositifs permettront aux organismes aquatiques et aux sédiments de migrer plus librement dans le cours d'eau de surface. Le projet comprend aussi une roue hydraulique qui sert de projet pédagogique pour le lycée. Dans les conditions d’exploitation de l’installation figureront des débits minimaux qui devront être garantis à tout moment dans la Wark.