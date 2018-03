Weltfraendag: "Eng Schëpp bäileeën" (08.03.2018) Fir Ongläichheeten tëscht Fra a Mann aus der Welt ze schafen, muss eng Schëpp bäigeluecht ginn, appelléieren d'Fraenorganisatiounen op hirem Weltdag.

Iwwer 100 Joer duerno ginn et nach ëmmer Grënn, firwat Frae sech manifestéieren. Si riskéieren zum Beispill, och an europäesche Länner éischter an Altersaarmut ze falen, elengerzéiend Fraen hunn et dacks schwéier, finanziell eens ze ginn, a bei de Paie gëtt et och nach ëmmer Ënnerscheeder.Eng Aktioun gouf an deem Sënn en Donneschdeg de Mëtteg op der Plëss organiséiert, fräi nom Motto: Eng Schëpp bäileeën!Wéi déi lescht Joren och schonn organiséiert d’Aktiounsplattform, déi all Joer spezifesch Themen am Kader vum Weltfraendag developpéiert, e Sonndeg och e feministescht a kulturellt Fest an der Abtei Neimënster, mat Atelieren, Table-ronden, Concerten, Ausstellungen etc.





Um Weltfraendag goufen dann och eng Partie Communiquéë publizéiert:



Schreiwes vun der CGFP



Im Rahmen des Internationalen Frauentages: Mehr Gerechtigkeit für Alleinerziehende

Vor dem Hintergrund des Weltfrauentages am heutigen Donnerstag wiederholt die CGFP ihre Forderung nach einer Abschaffung der Steuerklasse 1A, die nach wie vor insbesondere auf Kosten alleinerziehender Mütter und Väter geht. Die mehrfach aufgestellte Behauptung, dass diese Personen zu den großen Gewinnern der jüngsten Steuerreform zählen, entspricht keineswegs der Wahrheit.

Die Steuerklasse 1A, die im Zuge der vorigen Reform 1990 ins Leben gerufen wurde, soll im Grunde genommen einer veränderten Familiensituation Rechnung tragen. Eine Person, die ihren Partner entweder durch Scheidung oder Tod verliert, gehört die ersten drei Jahre weiterhin der Steuerklasse 2 an. Nach Ablauf dieser Frist wird sie jedoch in die Steuerklasse 1A eingegliedert.

Alleinerziehende Elternteile müssen somit teilweise mehr als doppelt so viel Steuern wie verheiratete Paare zahlen, unabhängig davon, ob diese Kinder haben oder nicht. Ähnlich ergeht es auch den Witwen und Witwern, die mit ledigen Steuerpflichtigen gleichgesetzt werden.

Für die CGFP ist diese Situation absolut untragbar: Es kann nicht angehen, dass der Staat die persönliche Lebenssituation von Leid geprüften Menschen dazu missbraucht, um zusätzliche Steuereinnahmen einzutreiben! Derzeit werden Alleinerziehende doppelt bestraft: Nach ihrem Schicksalsschlag, den sie erleiden mussten, werden sie einer ungerechten Steuerklasse zugeordnet, verbunden mit der Gefahr, somit in Armut abzugleiten.

Angesichts der Tatsache, dass laut Statec-Angaben in Luxemburg beinahe die Hälfte der Alleinerziehenden unterhalb der Armutsgrenze leben, fordert die CGFP dringendst steuerliche Anpassungen. Bereits bei der jüngsten Steuerreform, die zum 1. Januar 2017 in Kraft trat, hätte sich eine steuerliche Entlastung der Alleinerziehenden aufgedrängt. Die Politik darf künftig nicht mehr die Augen vor der Realität verschließen: Die anachronistische Steuerklasse 1A gehört sofort abgeschafft. Im Anhang finden Sie weitere Informationen zu einer fundierten Analyse, die die CGFP zu diesem Thema durchgeführt hat, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Internationaler Frauentag: Schritt um Schritt hin zur Gleichberechtigung

In den letzten 100 Jahren hat sich viel zum Positiven verändert, viele mutige Frauen und Männer haben Bestimmungen und Gesetze für mehr Chancengleichheit durchgesetzt. Es ist zwar viel, aber längst noch nicht alles erreicht.

In Sachen Bildung haben Mädchen mittlerweile aufgeschlossen und in manchen Bereichen die Jungen überholt. Doch diese Entwicklung setzt sich bei der beruflichen Karriere nicht fort. Nach wie vor sind Frauen unterrepräsentiert in sämtlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist immer noch nicht erreicht.

Noch immer ist Armut weiblich, trifft Gewalt in der Familie in erster Linie die Frauen.

Frauen haben im Gegensatz zu Männern unterschiedliche und nicht immer gradlinige Lebenskarrieren. Die Politik muss dem Rechnung tragen. Sie muss die Frauen auf ihrem, oder besser gesagt, auf ihren Wegen begleiten und unterstützen.

Der Internationale Frauentag hat seine Berechtigung, solange wir es als Gesellschaft nicht schaffen, dass es keinen Unterschied mehr bei der Bezahlung, bei den Karrierechancen, bei der Besetzung von Entscheidungsposten in Politik und Wirtschaft, ... gibt.

Es gibt noch viele Gründe, den 8. März als Tag der erreichten wie der noch ausstehenden Frauenrechte zu feiern und hochzuhalten, auch für die CSV.

Mitgeteilt von den Christlich-Sozialen Frauen (CSF)

Schreiwes vun Déi Lénk

Journée Internationale des Femmes 2018



Chaque année, la Journée internationale des femmes du 8 mars présente une occasion de s'intéresser à la condition féminine. Malheureusement dépolitisée depuis son institutionnalisation par l'ONU en 1977 sous l'appellation réductrice « Journée internationale de la Femme », cette journée fondée historiquement au début du 20e siècle dans le sillage des mouvements socialistes et révolutionnaires d'ouvrières et d'ouvriers en Russie, en Europe et aux Etats-Unis, est trop souvent confondu avec la Saint Valentin. Trop souvent la JIF fournit un alibi pour soulever les questions qui tombent dans l'oubli le reste de l'année, comme la précarité des femmes, l'écart de salaires entre femmes et hommes, les violences domestiques etc.



Pour déi Lénk, seulement un changement de paradigme politique pourrait mettre en place les conditions économiques, sociales et culturelles ainsi que le cadre institutionnel nécessaire pour réellement instaurer l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle comme dans la vie domestique. La subordination des femmes se présente encore aujourd'hui sous l'aspect de l'écart des salaires et du taux d'emploi inférieur par rapport aux hommes. Elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel et plus nombreuses à être exposées à la précarité en tant que mères célibataires. Les femmes investissent en moyenne deux fois plus de temps dans le travail domestique que les hommes et la politique fiscale actuelle couplée à la dévalorisation du travail, incite toujours davantage les femmes que les hommes à prendre le congé parental, à rester au foyer, pour des raisons financières.



déi Lénk lie la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes à la mise en place de politiques sociales et économiques solidaires qui pourront durablement combattre la précarité au Luxembourg. Le catalogue de mesures que déi Lénk propose à cet effet, inclut notamment le rehaussement du salaire social minimum adapté aux coûts de la vie, un projet de loi présentant des mesures qui permettront enfin de baisser les loyers qui pèsent lourd sur le portefeuille des petits et moyens revenus. Etant donné que la mobilité est un facteur indispensable pour garantir l'autonomie des femmes, déi Lénk revendique la gratuité universelle et l'extension des transports en commun.



déi Lénk pointe aussi du doigt la pénurie de structures d'accueil pour enfants financées par l'Etat qui pousse souvent les femmes à travailler à temps partiel pour assurer la garde des enfants, ou bien à recourir aux services d'autres femmes, travailleuses domestiques et/assistantes maternelles aux statuts précaires.



A l'occasion de ce 8 mars 2018, déi Lénk témoigne de son engagement pour une société féministe et solidaire au-delà de la Journée internationale des Femmes.



Schreiwes vun Aarbechtsminister a Chancëgläichheetsministesch



Lydia Mutsch et Nicolas Schmit lancent un nouveau service pour l'égalité salariale (08.03.2018)



Communiqué par: ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire / ministère de l'Égalité des chances

À partir du 8 mars 2018 un nouveau service d'accueil concernant la thématique de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes sera lancé par l'Inspection du travail et des mines (ITM).

Cette offre qui s'adresse tant aux salarié(e)s qu'aux employeurs, fonctionnera aux guichets de l'ITM à Esch-sur-Alzette, Diekirch, Strassen et Wiltz.

Une Info-ligne, le (+352) 247-76102, sera accessible tous les jours ouvrables entre 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Les deux ministres, Lydia Mutsch, ministre de l'Égalité des chances, et Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, se félicitent de l'élargissement de l'offre de l'ITM en relation avec l'égalité salariale.

Lydia Mutsch: «Depuis que la loi instaurant l'égalité salariale au Luxembourg, que j'ai élaborée ensemble avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale, et solidaire a été votée le 15 décembre 2016, beaucoup de choses ont bougé. Le Luxembourg est passé de 8,6% d'écart salarial au détriment des femmes à 5,4% en 2017. Mais notre engagement doit continuer. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Il est important de réagir!».

En effet, la nouvelle loi prévoit la pénalisation des inégalités salariales basées sur le sexe. Aucun salarié ne peut dès à présent faire l'objet d'une discrimination en matière de rémunération.

C'est également en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale qu'a été élaborée une brochure, ainsi qu'un dépliant (en annexe), sur l'égalité salariale afin de sensibiliser tous les acteurs du terrain.

Nicolas Schmit: «Veillons à ce que le travail réalisé par les femmes et les hommes soit évalué à sa juste valeur et mettons fin, une fois pour toutes, à la discrimination salariale! À travail égal, salaire égal, ce principe est désormais garanti par le Code du travail. À nous de tout mettre en œuvre pour impliquer l'ensemble des acteurs. Pour moi, l'égalité salariale est une des conditions préalables pour une économie moderne!».