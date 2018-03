De Site vun der Chamber ass zënter dem Mëttwochowend offline. An dat no Revelatiounen iwwert eng Sécherheetslacune. Wat huet et mat dësem Leak op sech?

Ween dréit Responabilitéit? (08.03.2018) D’Parlament muss da nach ëmmer erklären firwat eng ganz Réi vertraulech Donnéen net besser geséchert woren, a wéi eng Konsequenzen gezunn ginn.

De Radio 100,7 hat et opgedeckt. Duerch einfach Ännerungen op den Internetadressen vum Site vun der Chamber war een op sensibel Donnéeë gestouss. De Leak gouf dem Parlament gemellt, an zënterdeems gouf den Internetoptrëtt vum Netz geholl. D'Pann wéilt een am Detail analyséieren, heescht et vun der Chamber.Fir den Expert a Cybersécherheet, Pascal Steichen, ass et onëmgänglech, datt eng Institutioun hire Site reegelméisseg op Sécherheetsmesurë hi préift. Munches schéngt hei ënnerschat ginn ze sinn, wéi de Pascal Steichen um Donneschdeg RTL Télé Lëtzebuerg erkläert huet.Grouss informatesch Kenntnisser huet een net gebraucht, fir un intern Dokumenter ze kommen, seet dann de Journalist Claude Biver vum Radio 100,7.

D’Journaliste vum Radio 100,7 wollten virun allem op eng massiv Faille um Site vum Parlament hiweisen. Dës Dokumenter wieren ëffentlech um Site vun der Chamber zougänglech gewiescht, an dat mat Nummeren, déi eng selwecht Reiefolleg a Logik haten. "Wann ee bis eng Ziffer geännert huet an der URL-Adress, dann hat een direkt Accès zu den Dokumenter", esou de Claude Biver.



Erklärungen zum Leak gëtt et hei am Video:



De Site vun der Chamber ass offline (08.03.2018) Wéi kann et sinn, dat d'Chamber hir Donnéeë um Internet net genuch geséchert huet? Am Video ginn et eng Partie Erklärungen.



De Site vun der Chamber wäert bis de Freidegmueren net accessibel sinn.



Am Mee trëtt iwwregens ee neit Dateschutzgesetz a Kraaft. Vun do u mussen Leit, déi vun esou Datelecks betraff sinn, informéiert ginn, datt sensibel Donnéeë vun hinnen accessibel waren.