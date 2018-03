© RTL Grafik

D'Sendemasten zu Lënster.

Bon, am Fong ass et eng Top 11 - an datt et nach méi héich geet, gitt Dir ganz ënne gewuer:11) "Bâtiment Building" zu Ettelbréck vum Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP) - am Gebrauch32 m (RDC + 8 Stäck)10) Bâtiment administratif de l'Etat: Fonds Belval, Adm. Environnement, CNPD, Adm. Gestion de l'Eau - am Gebrauch62 m (RDC + 15 Stäck)Iwwregens: 65 m héich sinn den neie Siège vun der BGL BNP Paribas an och déi nei RTL-City um Kierchbierg.9) Bâtiment Konrad Adenauer vum Parlement européen à Luxembourg, Parlement européen - am Bau67 m (RDC + 16 Stäck + 2 Technik-Stäck)8) Tours A et B, Avenue J. F. Kennedy um Kierchbierg, Parlement européen - am Gebrauch70 m (RDC + 18 Stäck + 1 Technik-Stack)Iwwregens: D'Gebai Dexia-BIL zu Esch-Belval ass 80 m héich.7) Bâtiment Jean Monnet 2 de la CE um Kierchbierg, Commission européenne - an der Planung84 m (RDC + 22 Stäck + 1 Technik-Stack)6) "Tour Alcide de Gasperi" - "Héichhaus" um Kierchbierg, MDDI + Conseil de l'UE - am Gebrauch84 m (RDC + 22 Stäck + 1 Technik-Stack)5) Maison du Savoir, Université du Luxembourg, IUIL, Restena, FNR, Fonds Belval - am Gebrauch84 m (RDC + 18 Stäck + 1 Technik-Stack)4) Haut Fourneau A, Fonds Belval85 m (RDC + 10 technesch Plattformen) - restauréiert3) Haut Fourneau B, Fonds Belval93 m (RDC + 11 technesch Plattformen) - restauréiert2) Palais de la Cour de justice de l'Union européenne um Kierchbierg (1. an 2. Tuerm), Europäesche Geriichtshaff - am Gebrauch95 m (RDC + 24 Stäck + 2 Technik-Stäck)1) 5e extension de la Cour de justice de l'UE à Luxembourg (3. Tuerm), Europäesche Geriichtshaff - am Bau112 m (RDC + 29 Stäck + 2 Technik-Stäck)De Sendemast zu Housen ass déi héchste Konstruktioun am Land mat 300 Meter. Déi 3 Masten zu Beidweiler sinn 290 m héich, deen zu Diddeleng 246 an déi 3 zu Jonglënster 215, mam Blëtzofleeder 217,5.