Dr Ronny Brauman © RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

A wéini kann ee vun engem Krich soen, dass en „justifiéiert“ ass? De Rony Brauman, Matgrënner a fréiere President vun „Médecins sans frontières“, liwwert Äntwerten op dës Froen a sengem neie Buch „Guerres humanitaires: Mensonges et Intox“.

D'Annick Goerens am Gespréich mam Rony Brauman



Vill westlech Länner hunn déi lescht Joren u Kricher Deel geholl respektiv se initiéiert, aus, wéi si soen, „humanitären“ Grënn, wéi zum Beispill fir eng Bevëlkerung ze schützen oder fir ee vun engem Tyrann gefouerte Staat duerch een demokratesche System ze remplacéieren. Mir erënneren eis zum Beispill un den Irak oder Libyen. Alles Ligen, behaapt den Dr. Rony Brauman a sengem Buch, wat am Februar publizéiert gouf.Dat wier alles nëmme Propaganda, behaapt den Dr. Brauman an erkläert, datt et just dorëms géing goen e Krich ze justifiéieren, deen een aus ganz anere Grënn gewollt hätt. A Somalia zum Beispill hätt de Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen d'militäresch Interventioun gewollt, fir der Welt ze beweisen, dass d'UNO bereet a fäeg wier, z'intervenéieren, soudatt dat Land zu engem "laboratoire de cette volonté politique" gi wier.Ass dann all militäresch Interventioun vu vir era predestinéiert een Echec ze ginn?Nee, seet den Dr. Rony Brauman a preziséiert, dass e Krich duerchaus dozou féiere kann, dass sech eng Populatioun no der Interventioun a méi favorabele Konditiounen erëmfënnt ewéi virdrun. Dat kéint allerdéngs just dann de Fall sinn, wann déi militäresch Interventioun vu vir era limitéiert wier op e mi klengen, definéierten Territoire a mat kloer fixéierten Ziler geféiert géif ginn - wéi zum Beispill d'Defense vun engem bestoenden oder d'Ariichtung vun engem neie Pouvoir sur place, deen dann allerdéngs och direkt handlungsfäeg misst sinn.A Syrien ginn et eng ganz Partie verschidde militäresch Interventiounen. Russland, Saudi-Arabien, d'Kurden, den Iran, d'Tierkei, d'USA an Israel sinn nämlech doranner verstréckt. A genee dat wär de Problem, erkläert de Rony Brauman. Keng vun de bedeelegte Parteie wéisst wéinst der oniwwersiichtlecher Situatioun sou genee, wat iwwerhaapt muss geschéien, fir d'Situatioun z'entschäerfen.Dat wär och zanter Generatiounen de Problem mat de Kricher, erkläert den a Frankräich ganz renomméierten an respektéierten Dokter Rony Brauman. Mat enger Arméi kéint ee Krich féieren, an net de politesche System vun engem ganzen Staat änneren.