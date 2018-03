© RTL Mobile Reporter

D'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch sot sech am Ufank bei eis am RTL-Interview nach net kompetent. Elo huet sech de Gesondheetsministère awer wéinst de Parktariffer an de Spideeler un d'Spidolsfederatioun adresséiert.



Dat geet aus der Äntwert vum Lydia Mutsch a Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vum Adr-Deputéierten Gast Giberyen ervir. Wéi et heescht, sollten d'Spideeler zesumme präislech adequat Parkingstariffer a wa méiglech uniforme Parkingsregelen ausschaffen, fir datt Patienten a Famill zu engem adequate Präis am Parking vum Spidol hale kënnen. Den Ament applizéiert nach all Klinik hir eege Regelen.



D'Roserei vum Konsumenteschutz a Punkto deier Parkplaze schéngt also och an der Regierung Uklang fonnt ze hunn. Déi zoustänneg Ministeren fuerderen elo eng "gesond" Präispolitik bei de Parkingen.



