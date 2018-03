E Freideg koum et am spéide Moien zu engem déidlechen Aarbechtsaccident um Schantje vun der Zitha Klinik an der Rue d'Anvers.

Een 42 Joer spueneschen Aarbechter, deen an der Stad gewunnt huet, ass do vun enger Stee 6 Stäck an d'Déift gefall an ass nach op der Plaz gestuerwen.