Steierklass 1A fir Allengerzéier a Wittleit ongerecht? (09.03.2018) D'Steierklass 1 an 1A sollt fir Elengerzéier a Wittleit ofgeschaaft sinn, fuerdert d'CGFP, nodeems dëse Sujet scho laang kontrovers diskutéiert gëtt.

An der Steierreform wieren duerchaus eng Rei Erliichterunge fir di Betraffe komm, dat géif awer net duergoen, seet d'CGFP.Betraff si ganz vill Mënschen an eiser Gesellschaft, ëmmerhin kommen all bestuete Leit iergendeng Kéier wuel oder iwwel an d'Situatioun an d'Steierklass1 zeréckzefalen.Wat de Finanzministère dovunner kéint ofhalen, d'Steierklassen 1 an 1A einfach ofzeschafen, wieren déi manner Recetten an der Steierkeess, mengt ee bei der CGFP.