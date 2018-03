Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Etüd gouf awer och verglach mat enger ähnlecher, déi viru genee 3 Joer gemaach gouf, 6 Méint nodeem d'Gesetz iwwert den Tram gestëmmt gouf.



An déi Evaluatioun fält och positiv aus.



Iwwer 1.000 Persoune goufen tëscht dem 18. Januar am 1. Februar iwwer Telefon befrot, wouvun 83% den Tram gutt fannen, 13% éischter manner bis schlecht. Haaptsächlech déi eeler Leit sinn positiv géintiwwer dem Tram agestallt.



En anert Element, datt den Direkter vun TNS ILRES Charles Margue feststellt ass datt d'Lëtzebuerger tendenziell méi negativ agestallt sinn, wéi d'Auslänner, déi hei liewen.



Den Enthusiasmus par Rapport zu den Ufanks-Diskussiounen iwwert den Tram schonn an den 90er Joren wier deemno och duerch d'Verännerung vun der Populatioun z'erklären.





Vun de ronn 1.000 Leit déi bei der Etüd matgemaach hunn, hunn 28% den Tram schonn eng - oder méi Kéieren geholl.Déi 270 Leit, déi e scho benotzt hunn, si mam Confort, dem Design oder de Quaien méi wéi zefridden.E gewëssen Houfert kann een dann och aus dem Sondage erausliesen, wëll ëmmerhin 77% vun de Leit, déi matgemaach hunn, géifen hirem Entourage recommandéieren, mam Tram ze fueren.

17.000 Leit gräifen pro Dag op dat neit Transportmëttel zu Lëtzebuerg zréck, fir vun A op B ze kommen.

Am Juni soll den Tram bis d'Stäreplaz fueren. Hei kommen d'Aarbechten och gutt virun. Am Mee sinn Tester mam Tram tëscht der Rouder Bréck laanscht de Glacis bis zur Stäreplaz geplangt.