All zweeten Dag mussen d'Patienten an d'Dialyse (09.03.2018) 55 Persoune stinn hei am Land aktuell op enger Lëscht fir eng nei Nier ze kréien.

Alleguer musse se an d'Dialyse, dat esouguer all zweeten Dag, fir hiert Blutt gefiltert ze kréien. Wat bedeit dat fir eng Persoun, wéi lieft ee mat der Dialyse?En Donneschdeg war de Weltdag vun den Nieren, mee fir d'Patienten, déi all 2. Dag heihi kommen, ass et en Dag, wéi en aneren. et huet ee kee Choix, et muss ee kommen, wann ee liewe wëll.Well hiert Blutt net méi vun den Niere gebotzt ka ginn, iwwerhëlt eng Maschinn dësen Job fir si, op d’mannst 4 Stonnen dauert eng Dialyse. Liewesqualitéit z'erhalen, ass fir all Patiente wichteg. De reegelméissege Rendezvous an der Klinik gehéiert dozou.Tëscht de Patienten an den Dokteren herrscht awer Vertrauen, et kennt ee sech schonns gutt an ee kuckt no deem aneren.Och fir de Sven Jung, dee seng Dialyse-Maschinn selwer ariichte kann an esou méi onofhängeg ass, ass et extrem schwiereg, eng nei Nier ze fannen.Hie waart zanter 2007 op eng nei Nier, ma nach huet sech näischt erginn.Esou normal wéi méiglech liewen, trotz Dialyse, dat wëllen all di Concernéiert. 96 Dialyse-Patiente ginn et am Ganzen am CHL. Ee grousst Team vun Infirmieren, Dokteren an anere Spezialiste suergt fir si. Eng Infirmière huet souguer extra ee Kachbuch fir si geschriwwen.D’Zuel vun den Organspenden zu Lëtzebuerg ass ëmmer nach zimlech niddreg, och wann 2017 mat 9 Spender als ee gutt Joer gëllt.