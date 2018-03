Chamberleak: Massiv Date rofgelueden, Parquet informéiert (09.03.2018) E Mëttwoch war jo schonn ëffentlech gemaach ginn, dass duerch e Programmatiounsfeeler eng Sécherheetsspär op chamber.lu net méi en place war ...

Chamberleaks: Reportage Annick Goerens



Et gouf jo schonn e Mëttwoch Owend ëffentlech gemaach, dass duerch e Programmatiounsfeeler eng Sécherheetsspär op chamber.lu net méi en place war ... an doduerch eng Hellewull un internen, sensibelen Dokumenter iwwer de Site vun der Chamber accessibel waren an och massiv erofgeluede goufen, erkläert de Chamberpresident Mars di Bartolomeo, deen e Freideg am Numm vum ganzen Büro geschwat huet.Et wier och an de leschten Deeg net just eng Kéier, ma eng Rei vu Kéiere probéiert ginn, an deen Deel vum Chambersite eranzekommen - schliisslech mat Succès. Et wier dann och net just gekuckt ginn, ma e Mëttwoch wieren am grousse Mooss, "wéi mat engem Staubsauger", Daten erofgeluede ginn, gesammelt ginn - "an dat ass keng Bagatell", esou den MdB.Et wéisst een net, ob et just gutt intentionéiert Journaliste gewiescht wären, déi dës Donnéeë saiséiert hunn oder och anerer.D'Chamber misst elo natierlech hir Responsabilitéit huelen, "mä och déi, déi perséinlech Date saiséieren, hunn domat eng Responsabilitéit". Et wier keng Klengegkeet an dowéinst hätt de Büro unanime decidéiert, de Parquet ze informéieren an dem Parquet déi Donnéeën zougänglech ze maachen, déi ee bis elo fonnt hätt. Et géif ee sech awer och vu bannen a vu bausse juristesch berode loossen.Informéiere wär awer net gläichzesetze mat enger Plainte géint X, huet de Mars di Bartolomeo op Nofro confirméiert.De Chamberpresident wollt näischt soen iwwer den Zäitraum vum Leak, also wéi laang d'Dokumenter effektiv accessibel waren, iert d'Chamber vun de Journaliste vum 100,7 informéiert gouf.E Freideg de Moie goufen iwwregens nach eng Kéier massiv Daten erofgelueden, ma dat wäre just Dokumenter gewiescht, déi souwisou ëffentlech zougänglech waren.