Déi wirtschaftlech Perspektive wiere gutt an déi ëffentlech Finanze gesond, esou begrënnt déi kanadesch Agence DBRS hir Astufung.

D'Croissance vum PIB hätt 2017 mat 3,5% iwwer der Moyenne vun der Euro-Zon geleeën a 2018 kéint se souguer op iwwer 4% kloteren.Déi ëffentlech Finanze wiere gesond, trotz héijen Investissementer. Déi ëffentlech Schold léich bei 22,9%, dat wier kloer ënnert dem Zil vu maximal 30%.DBRS ënnersträicht och, esou de Finanzministère an engem Communiqué um Freideg den Owend, datt Lëtzebuerg weider attraktiv ass fir Investissementer.De Finanzminister Pierre Gramegna begréisst natierlech den AAA a gesäit d'Politik vun der Regierung doduerch bestätegt.Communiqué par: ministère des Finances

L'agence de notation DBRS a confirmé en date du 9 mars 2018 le maintien du « AAA » du Grand-Duché de Luxembourg avec perspective stable.

Dans son analyse, l'agence met en évidence les perspectives économiques favorables du Luxembourg. Avec 3,4% la croissance du PIB réel a dépassé en 2017 la moyenne de la zone euro et elle est prévue d'atteindre un taux supérieur à 4% en 2018. Les finances publiques restent saines, ceci malgré la réforme fiscale et le niveau élevé des investissements maintenu dans le budget de l'Etat pour l'exercice 2018. L'agence confirme le niveau faible d'endettement publique de 22,9% pour 2017, donc largement en dessous de l'objectif gouvernemental de 30%.

DBRS souligne également que le Luxembourg reste une destination privilégiée pour les investissements. La place financière luxembourgeoise, pouvant s'appuyer sur une main-d'œuvre hautement qualifiée, un cadre fiscal et réglementaire compétitif ainsi que des institutions solides, contribue à l'attractivité du Grand-Duché et en fait un domicile idéal pour des sociétés multinationales. Aussi, l'agence estime que le Luxembourg est bien placé pour bénéficier, dans le cadre du Brexit, de la relocalisation d'établissements financiers vers sa Place.

L'agence relève également les risques potentiels liés à des chocs externes au niveau des marchés financiers et l'évolution du cadre fiscal international. Toutefois, les fondamentaux économiques solides du Luxembourg et les efforts de diversification économique conduits par le Gouvernement permettront d'atténuer ces éventuelles pressions. De manière générale, DBRS considère que les risques au niveau de la stabilité financière sont limités.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente : « Le maintien de la plus haute notation pour le Grand-Duché confirme, une fois de plus, que la politique menée par ce Gouvernement depuis son entrée en fonction porte ses fruits. Le gouvernement a durablement rééquilibré les finances publiques, tout en conduisant d'importantes réformes et en maintenant les investissements à un niveau élevé ».