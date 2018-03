Wéi den 112 mellt, koum et vun e Freideg den Owend bis an d'Nuecht am Ganze 4 Mol zu engem Virfall op eise Stroossen. 4 Leit goufen dobäi blesséiert.

Ugefaang an der Stad, do ass kuerz no 19 Auer an der Avenue de la Liberté e Foussgänger vun engem Auto ugestouss ginn.

Géint 20.20 Auer kruten sech an der Escher Strooss zu Hollerech zwee Ween ze paken.

Méi spéit an der Nuecht, um 01.16 Auer, ass tëscht Duelem a Bus en Auto an e Bam gerannt an no 3 Auer gouf et en Accident op der N7, beim Rondpoint Schinker, tëscht Housen an der Houschter-Déckt. En Auto ass op do d'Kopp gaangen.

Bei all Accident gouf ëmmer eng Persoun blesséiert.