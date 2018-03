Luxembourgers own the best passport in the world https://t.co/lz46NLVzto — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) March 10, 2018

Dëse Ranking geet aus enger Etüd ervir, déi um Freideg um Internetsite vum Independent publizéiert gouf. Deemno soll ee kënne mat engem Pass aus Lëtzebuerg an 177 Länner, ouni virdrun e Visa mussen unzefroen, reesen. Donieft ass awer am Ranking och wichteg, datt een zu Lëtzebuerg d'Méiglechkeet huet, fir eng duebel Nationalitéit ze hunn. Weider heescht et am Independent, datt de Lëtzebuerger Pass eng excellent Reputatioun huet, een also méi séier duerch d'Passkontrolle kënnt, wéi mat engem Pass aus engem anere Land.D'Etüd gouf vun der Offshore-consulting Entreprise Nomad Capitalist duerchgefouert, déi 199 verschidde Päss matenee verglach hunn. Un Hand vu 5 verschidde Facteuren, dorënner Visafräiheet, d'Fräiheet vun de Bierger oder wéi aner Länner d'Land an hir Bierger ugesinn, hu si berechent, wéiee Pass op der Welt dee Beschten ass.1. Lëtzebuerg2. Irland, Schwäiz4. Portugal5. Schweden, Italien, Spuenien, Finnland, Dänemark10. Däitschland, NeiséilandKucke mer séier op déi 10 schlechste Länner op der Lëscht. Op der leschter Plaz steet Afghanistan, déi just a 24 verschidde Länner ouni Visa kënne reesen. Donieft ass et hire Bierger a ville Länner esouguer verbueden, fir anzereesen. Eng Plaz virdru steet den Irak. D'Bierger mat deem Pass kommen a 27 Länner ouni Visa, ma ass d'Reputatioun vum Land an anere Länner net ganz grouss an d'Bierger hu just wéineg Fräiheet.190. Sudan191. Nordkorea192. Somalia, Pakistan194. Syrien, Libyen196. Yemen197. Erithrea198. Irak199. AfghanistanGeet een awer der Henley Lëscht no, déi am Januar publizéiert gouf, géif Lëtzebuerg just op Plaz 4 kommen an Däitschland op Plaz 1. Dës Lëscht baséiert sech just op d'Länner, wouhin e visafräi Reese kann, an hirer Recherche no wieren dat fir Lëtzebuerg "just" 174 Länner.