De schwedesche Premier Stefan Löfven war e Freideg an e Samschdeg op Visitt zu Lëtzebuerg. Bei der Entrevue mam Staatsminister Xavier Bettel goung et ëm d'Verdéiwe vun de bilaterale Relatiounen, de Brexit, an e méiglechen Handelskrich mat den USA, well d'amerikanesch Regierung jo Extra-Taxen op Stol an Aluminium, deen importéiert gëtt, wëll aféieren.

Extrait Stefan Löfven (10.03.2018) De schwedesche Premier iwwer de méiglechen Handelskrich mat den USA

Mir sollten zesumme schaffen an eng Léisung fannen. Mir sollten net ofwaarden, bis den Handelskrich eskaléiert, dat wier net nëmme schlecht fir eis béid Länner, mä fir déi ganz Welt. Déi muss awer och op dës Menace äntweren a kann dat net einfach akzeptéieren. Mä loosst eis den Dialog sichen an eng ausgeglache Manéier fannen, fir domadder ëmzegoen.Communiqué par: ministère d'État

Le Premier ministre du royaume de Suède, Stefan Löfven, a effectué les 9 et 10 mars 2018 une visite au Luxembourg.

Le 10 mars, Stefan Löfven a été accueilli par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel à l'Hôtel de Bourgogne pour une entrevue. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les grands dossiers de l'actualité politique européenne et notamment le Brexit ainsi que sur la préparation du Conseil européen des 22 et 23 mars 2018 à Bruxelles.

Xavier Bettel et Stefan Löfven ont décidé de renforcer encore davantage les liens bilatéraux entre les deux pays.



Lors de cette réunion, Xavier Bettel a également estimé que lors des négociations sur le Brexit, il est primordial de réduire au strict minimum les effets négatifs pour les citoyens européens et l'économie européenne.



Xavier Bettel a déclaré que : « Le Luxembourg soutient la création d'un Fond monétaire européen, permettant de stabiliser l'union monétaire à long terme, mais à condition que ce dernier préserve son caractère intergouvernemental et entretienne une coopération étroite avec la BEI ».



Les deux homologues ont en outre visité la maison natale de Robert Schuman à Luxembourg-Clausen.

Stefan Löfven a été reçu en audience par S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal et a eu une entrevue avec le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo.