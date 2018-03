An der Stad gouf et eng Kläpperei, no där zwou Persounen op Uerder vum Parquet festgeholl goufen.

An der Ënnerféierung op der Gare hate puer Leit Sträit kritt, eng Persoun huet dunn eng gliese Fläsch gebrach an déi Aner domadder menacéiert.



Dräi Persoune goufe blesséiert an zwee Fäll gouf et e Rendezvous beim Untersuchungsriichter.