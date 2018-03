Aarbechtsgrupp “99 Iddien” an der Chamber (10.03.2018) Jonker hunn sech mat Deputéierten an der Chamber iwwert d'Educatioun ausgetosch. Dat fir den Schoulsystem nach méi attraktiv ze maachen.

Wat d’Educatioun betrëfft, soll beispillsweis Jiddereen d’Recht op eng besser Formatioun kréien. An deem Kontext hu sech virun kuerzem Jonker vum Aarbechtsgrupp “99 Iddien” mat Deputéierten an der Chamber iwwert de Sujet ausgetosch.D’Zil ass et an Zukunft nach méi Kompetenzen an de Schoulen ze vermëttelen an den Décrochage scolaire ze reduzéieren. Déi Jonk vum Aarbechtsgrupp hunn dann och kloer Virstellunge fir den Educatiounssystem nach méi attraktiv ze maachen. Zum Beispill sollen d’Schüler aus dem Secondaire Classique an Technique nach méi zesummebruecht ginn.Virun allem awer sollen d’Kuere méi digitaliséiert ginn. Eng 1.000 Schüler a verschiddene Lycéeën hei am Land schaffe jo ewell scho mat Ipad’en. De Wonsch ass et awer, dës Offer weider auszebauen.Eng weider Propose war et, d'Lëtzebuerger Sprooch an de Schoulen nach méi ze fërderen.