Den éischte sougenannten Transition-Festival, e Freideg an e Samschdeg am Carré Rotondes zu Hollerech, hat e grousse Succès. Ronn 1.500 Leit sinn déi zwee Deeg iwwer do passéiert, fir sech iwwert d'Alimentatioun an hir ënnerschiddlech Facetten ze informéieren a matzediskutéieren.Ënnert dem Motto "Our Food, our Future", also "eist Iessen, eis Zukunft", huet sech alles ëm d'Ernärung an d'Nohaltegkeet gedréint.Dëse Festival war eng Zort Laboratoire fir Iddien an Innovatioun, deen organiséiert gouf vum Transitiouns-Mouvement "Cell Luxembourg" an Zesummenaarbecht mat enge 40 Initiativen an ONGen.Am Kader vum Festival gouf en Aktiounsplang ugeholl, fir eng méi nohalteg Alimentatioun mat am Ganze 35 Mesuren. Dorënner e bessert Verständnis fir nohalteg Ernärung, gutt Praktiken an e bessere Lien tëscht Produzenten a Konsumenten.