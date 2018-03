Bal 800 Stonne waren d'Membere vum Groupe de Support Psychologique vun der Protection Civile d'lescht Joer am Asaz. Dat waren am ganzen 226 Asätz. Dat geet aus dem Jores-Rapport vum GSP ervir.An de meeschte Fäll gëtt de GSP bei Doudesfäll geruff, fir sech ëm déi Hannerbliwwen ze këmmeren. Zejoert goufen et am Ganze 77 Betreiungen, bedéngt duerch eng natierlech Doudesursaach. Donieft gouf et 47 Interventioune wéinst Suicide an och 28 Mol waren d'Mataarbechter vum GSP no déidleche Verkéiersaccidenter am Asaz fir déi psychosozial Betreiung vun der Famill, awer och vu Frënn oder direkt Betraffenen, souwéi den Zeien, dono ze assuréieren. Weider gouf de Groupe de Support Psychologique wéinst 8 Aarbechtsaccidenter mat déidleche Suitten alarméiert. Agesat ginn d'Membere vum GSP fir d'Betreiung vu Familljen am Fall vun engem déidlechen Accident doheem am Stot oder beim plëtzleche Kandsdoud.An de meeschte Fäll sinn allkéiers 2 Memberen zesummen am Asaz, fir déi Betraffen ze betreien, an der Moyenne sinn dat 3 bis 4 Stonnen. Am Juni zejoert gouf et déi meescht Asätz, et waren der am Ganzen 29 Stéck. Am Verglach mat anere Wochendeeg gouf et däitlech méi Kriseninterventiounen op engem Méindeg a Mëttwoch, besonnesch moies tëscht 8 an 10 Auer souwéi an de fréien Owesstonnen tëscht 18 an 19 Auer, wéi nach aus dem Rapport ervir geet.An de meeschte Fäll, et waren dat 142 Interventiounen, gouf de GSP iwwert den 112 ugefrot, 81 Mol huet d'Police ëm eng Zesummenaarbecht gefrot a 46 Mol war et den Dokter vum Samu, deen op d'Hëllef vum Groupe de Support Psychologique zeréckgegraff huet.Aktuell schaffe 64 Benevolle fir de GSP, déi ronderëm d'Auer am Asaz sinn. Éier een aktiv un de Permanencë kann deelhuelen, muss een eng zwee Joer laang Formatioun vun iwwer 120 Stonne suivéiere mat um Enn engem Examen.De Groupe de Support psychologique gëtt an Zukunft och e feste Bestanddeel vum CGDIS, dem Coprs grand-ducal d'incendie et de secours, deen den 1. Juli dëst Joer soll Realitéit ginn.Ëm de CGDIS geet et och e Méindeg an der Chamber. D'Reform vun de Rettungsdéngschter ass nämlech op der leschter Ligne droite. D'Deputéiert vun der zoustänneger Chamberkommissioun kommen e Méindeg de Mëtteg um 13.30 Auer beieneen, fir den drëtten Avis complémentaire vum Staatsrot ze analyséieren. An enger weiderer Reunioun en Donneschdeg de Moie geet et dann ëm déi finanziell Situatioun vun deem neie Corps.