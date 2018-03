An der Nuecht op e Méindeg huet et op dräi Plazen am Land gebrannt, esou d'Protex.

© RTL (Archiv)

Um Sonndeg den Owend géint 20.40 Auer huet en Auto zu Gréiwemaacher an der Wäistrooss gebrannt. D'Pompjeeë vu Mäertert-Gréiwemaacher waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.Géint 22.20 Auer huet zu Steebrécken an der Route de l'Europe eng elektresch Këscht gebrannt. D'Pompjeeë vu Monnerech waren op der Plaz.An um 2.40 Auer stoung zu Ettelbréck an der Avenue J.F. Kennedy en Auto a Flamen. Déi lokal Pompjeeë waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.