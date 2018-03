D'Wahlkommissioun vun der LSAP aus dem Osten proposéiert den Aarbechtsminister Nicolas Schmit als Spëtzekandidat vun der sozialistescher Lëscht aus dem klengste Wahlbezierk fir d'Chamberwalen am Oktober. E Méindeg den Owend gëtt um Bezierkskongress zu Rued iwwert d'Lëscht ofgestëmmt.



Mat derbäi sinn och déi aktuell Deputéiert a Maacher Conseillère Tess Burton an den 1. Schäffe vun Iechternach Ben Scheuer, dee fir d'Lescht an der Legislaturperiod 2009-2013 an der Chamber souz.



Fir de Rescht sinn et nei Gesiichter op der LSAP-Ostlëscht iwwert déi ofgestëmmt gëtt. An zwar den neie Buergermeeschter vu Betzder Jean-François Wirtz, de Lucien Bechthold, Schäffen an der Gemeng Mäertert, an zwou weider Fraen an der Persoun vun der Colette Frisch och vu Mäertert an der Aurore Rössler vu Bous.



Den Lënster LSAP-Conseiller Mike Hagen geet aus perséinleche Grënn net méi mat. De laangjärege Buergermeeschter vu Mäertert Gust Stefanetti hat sech 2016 krankheetsbedéngt schonn aus der Gemengepolitik zeréckgezunn.



D'Altersmoyenne op der proposéierter Lëscht läit bei 46 Joer.



Interessant ass, datt d'Sozialisten aus dem Osten d'Zuel vun de Fraen op der Lëscht par Rapport zu de leschte Wale verdräifacht huet. 2013 gouf et jo och nach keng Fraequote.

1. SCHMIT Nicolas, Bäerdref, 64 Joer2. BECHTOLD Lucien, Mäertert, 57 Joer3. BURTON Tess, Gréiwemaacher, 32 Joer4. FRISCH Colette, Mäertert, 59 Joer5. RÖSSLER Aurore, Bous, 31 Joer6. SCHEUER Ben, Iechternach, 37 Joer7. WIRTZ Jean-François, Betzder, 42 Joer