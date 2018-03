Bei Infrastrukture wéi dem Glasfaser-Reseau, misst een awer nach no Léisunge sichen, fir net an eng Zwouklassegesellschaft ze rutschen, sou d'O. Modert.

D'Initiativ ''Digital Lëtzebuerg'' ass op engem gudde Wee. Dat war de Message vum Kommunikatiounsminister Xavier Bettel de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun. 2014 gouf de Projet lancéiert. Eng ganz Partie Volete vun der Digitalisatioun si mat abegraff: Fin-Tech, Educatioun, Start-Uppen, an och Super-Computeren.



Den DP-Deputéierten Eugène Berger erkläert, dass et en europäesche Projet ass, fir méi grouss Rechekapazitéiten an déi eenzel Memberlänner ze kréien. Déi Initiative wier praktesch vu Lëtzebuerg ausgaangen. Lëtzebuerg krit dann och ee vun deene Computere mat grousse Rechekapazitéiten. Dat kéint enger europäescher Institutioun z.B. hëllefen oder och enger Lëtzebuerger Industrie, déi dat brauche kéint, fir Projete weider ze bréngen, sou nach den Eugène Berger.





D'Initiativ ''Digital Lëtzebuerg'' befaasst sech och mat den Infrastrukturen, déi gebraucht ginn, fir dass de Grand-Duché d'Digitalisatioun gutt iwwersteet. Och do géif ee gutt schaffen, seet de Roger Negri vun der LSAP. Zwee Drëttel vum Lëtzebuerger Territoire hätt de séieren Internet... wär also mat Glasfaser equipéiert. Dora war Lëtzebuerg de Virreider, elo géif et awer vill méi lues weidergoen, kritiséiert d'CSV-Deputéiert Octavie Modert. Et hätt ee gesot kritt, dat wier, well et ze deier gëtt. Et ass dann och e groussen nationalen Operateur genannt ginn, bei deem de Staat zu 100% Aktionär ass. Et géif aktuell just do Glasfaser geluecht ginn, wou souwisou Chantiere sinn an doduerch d'Stroosse schonn opgerappt sinn. Dat wier jo och ganz ok, sou d'Octavie Modert, mä dat géif eng immens Zickzack-Strategie ginn, well ee jo nëmmen da kann do schaffen, wou souwisou geschafft gëtt.

Et misst ee séier kucken, wéi een de Glasfaser am ganze Land kéint leeën, fir net an eng Zwouklassegesellschaft ze rutschen, esou d'Octavie Modert nach.