E leschte Punkt, deen nach ze kläre war, wier dee wéi de SAMU an den neie Corps GCDIS soll iwwergoen, mee och dee Problem ass elo geléiert.

Esou wéi et bis elo gaangen ass, wier et laangfristeg net weidergaangen, et huet eng Ëmorganisatioun gebraucht, fir laangfristeg dat ganzt Land mat engem Rettungsdéngscht ze couvréieren, deen a méiglechst kuerzer Zäit op der Plaz ass. No der Reform wäert et nëmmen nach ee Corps fir de Rettungsdéngscht ginn, de sougenannten CGDIS. Den Inneminister Dan Kersch sot, datt Protex a Pompjeeën zesummegefouert ginn ënnert der Verantwortung vu Staat a Gemengen.





Reform Rettungsdéngschter/Reportage Ben Frin



Fir d’Rettungspersonal selwer wäert sech am Ufank net allze vill änneren. Fir d'Leit um Terrain gëtt et an enger éischter Phas just ee méi professionelle Support. Den Trend geet also ëmmer méi a Richtung professionellt Personal. Mëttlerweil maache schonn eng ronn 150 Profien, haaptsächlech Ambulancieren, an den Asazzenteren Déngscht, de gréissten Deel vun der Aarbecht sollen awer och an Zukunft déi fräiwëlleg Rettungsdéngschter stëmmen.

En nächsten Donneschdeg soll d’Reform vun de Rettungsdéngschter eng leschte Kéier an der entspriechender Chamberkommissioun um Dësch leien, et géif dann nach drëm goen, wéi vill dee ganze Projet kascht, war aus CSV-Reien ze héieren.