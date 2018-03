A l’occasion de la deuxième édition de la Journée du tourisme le 12 mars 2018, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a accueilli les représentants du secteur touristique luxembourgeois pour une rencontre et des échanges autour de sujets d’actualité et de la stratégie du secteur.

La secrétaire d’État à l’Économie a notamment profité de la Journée du tourisme pour présenter le cadre stratégique pour le développement du secteur touristique à l’horizon 2022, intitulé «Tourisme 2022», et qui est le résultat d’un travail de réflexion commun entre le ministère de l’Économie et ses partenaires dans le domaine du tourisme.

En outre, des intervenants spécialisés ont présenté les tendances majeures auxquelles le monde du tourisme fait face. Afin de souligner le contexte international dans lequel les réflexions de la stratégie «Tourisme 2022» s’inscrivent et de préparer le secteur aux opportunités et aux défis des prochaines années, le futurologue Ulrich Reinhardt a mis en perspective l’avenir du tourisme et les changements qu’il faut anticiper. Les spécialistes Mathias Behrens-Egge de la société BTE Tourismus et Erik Neumeyer de la fédération allemande de randonnée pédestre ont mis en exergue comment le Luxembourg peut exploiter le potentiel du marché touristique de la randonnée, notamment grâce à la réorganisation du réseau national de sentiers pédestres et à la connexion des sentiers de qualité avec l’offre hôtelière et gastronomique dans les régions.

Par la même occasion, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a présenté le «Tourism Innovation Award 2018», un projet en ligne avec la stratégie de développement 2022. Elle a déclaré à ce sujet: «Le «Tourism Innovation Award 2018» vise à promouvoir le savoir-faire et l’esprit d’innovation des entreprises en relation avec le secteur du tourisme. L’objectif est de stimuler la créativité et le développement de projets originaux, afin d’ouvrir le secteur aux nouvelles tendances. Le prix a pour ambition de stimuler des idées nouvelles pour l’attractivité du tourisme au Luxembourg et d’encourager les professionnels du secteur à adopter une stratégie basée sur l’innovation afin de renforcer leur compétitivité et la qualité de l’offre.»

La première édition du concours national «Tourism Innovation Award»visant à encourager l’innovation dans le secteur touristique est ouverte aux petites et moyennes entreprises souhaitant réaliser une idée particulièrement novatrice dans le domaine du tourisme. Les candidats sont encouragés à soumettre leur projet jusqu’au 12 juin 2018 sur www.tourisminnovation.lu dans une des deux catégories «Smart Tourism» ou «Économie circulaire et tourisme durable». Chaque catégorie est dotée d’un prix de 15.000 EUR qui sera décerné par un jury et les vainqueurs bénéficieront d’un accompagnement par Luxinnovation pour la mise en œuvre ou le développement de leur projet. Le public pourra également élire son projet favori en vue du «Prix du public» qui est doté de la même récompense.