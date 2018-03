Déi zwee haten 2015 am Kader vun hirer Formatioun e Stage beim Fraendokter gemaach an dono iwwer Mëssstänn geklot. Déi eng Fra hat an hirem Evaluatiounsrapport geschriwwen, de Gynekolog hätt an der Praxis ënnert anerem Schampes gedronk an eng Sieste gemaach, iwwerdeems déi aner Fra festgehalen hat, de Mann wär eng Kéier moies voll gewiescht an incapabel ze schaffen, soudass si bal alles eleng gemaach hätt.





Geriicht/Reportage Eric Ewald



Dat huet den Dokter, deen zanter 30 Joer am Beruff ass, bestridden. Hie misst dem Gesetz no 24 Stonnen op 24 disponibel sinn a géif dofir op säin Alkoholkonsum oppassen. De Gynekolog huet virun de Riichter vu Revanche geschwat a vun enger Ligen, dass hie gedronk hätt. Déi zwou Fraen hätten him wëlle schueden. Och fir dem Fraendokter säin Affekot Me Fränk Rollinger muss een hei vu Lige vun den deemolegen Dokteschen am Stage schwätzen, hir falsch a béiswëlleg Deklaratiounen hätten der Éier an der Reputatioun vu sengem Mandant geschuet, géint deen och eng Prozedur virum Collège médical am Gaang ass. Den Affekot huet am Ganzen 30.000 Euro Schuedenersatz vun de Frae gefrot.

Déi hunn dogéint betount, datt, wat si festgehalen hunn, géif deem entspriechen, wat si an der Zäit vun hirem Stage beim Gynekolog gesinn hunn, respektiv alles, wat si dem Collège médical gesot hätten, wär wouer. Déi eng sot aus, si wär gefrot ginn, fir e geneeë Rapport ze schreiwen an net ze fäerten. Déi aner huet nach op sexistesch a fraefeindlech Aussoe vum Dokter vis-à-vis vu sengem Personal higewisen.

Als 1 vun am Ganzen 3 Dokteren, déi als Zeie geruff waren, gouf de President vum Collège médical gehéiert. Dem Dr Büchler no huet et dono ausgesinn, wéi wann de Gynekolog net ëmmer de Reegelen entsprach hätt, et wär dann och eng disziplinaresch Affär vum Collège médical géint den Dokter am Gaangen. Virun deem Hannergrond huet de Me Fränk Rollinger d'Praktike vum Collège médical kritiséiert, fir Dokteren ze diskreditéieren. An enger anerer Affär hätt dee Collège médical schliisslech „gefuddelt vu vir bis hannen“.

Fir de Me Roby Schons, Affekot vun de Fraen, louch dogéint keng béiswëlleg Absicht vun den zwou Doktesche vir, soudass seng Clienteë misste fräigesprach ginn. Där Positioun huet sech de Vertrieder vum Parquet ugeschloss.



D'Uerteel ass fir den 19. Abrëll