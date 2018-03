Dat geschitt no enger eestëmmeger Decisioun vum Chamberbureau leschte Freideg. D’Chamber huet de juristesche Bäistand vum Affekot Me Philippe Penning, wéi et am Communiqué heescht.Et bleift ee sech dem interne Problem weider bewosst, ma d'Chamber widdersprécht an engems awer de Meldungen, dass intern Dokumenter op hirem Site op eng einfach Manéier zougänglech gewiescht wieren.Déi concernéiert Persounen hätten iwwert e puer Deeg probéiert, Accès zu den Dokumenter ze kréien. Am Schreiwes vun der Chamber geet dowéinst Rieds vu bewosster a geziilter Manipulatioun, fir sech den net autoriséierten Zougang ze verschafen. D’Intentioun, fir en onerlaabten Accès op net ëffentlech Dokumenter ze kréien, ass domat fir d’Chamber ginn, an d’Fro vun enger Strofdot stellt sech hei, grad ewéi bei engem illegale Gebrauch vun dësen Dokumenter. D’Chamber behält sech d’Recht op aner juristesch Schrëtt vir, ënner anerem bei Mëssbrauch vun den net ëffentlechen Dokumenter.

De Site vun der Chamber war d'lescht Woch e puer Deeg bis e Freideg de Moien offline, nodeems d'Sécherheetslacunnen public gemaach gi waren, fir den Informatiker d'Méiglechkeet ze ginn, de Problem ze flécken.



Am RTL-Interview hat de Chamberpresident Mars di Bartolomeo vun enger schlëmmer Pann geschwat, déi keng Bagatell wier. Wéi laang d'Dokumenter vun der Chamber accessibel waren, ier de Sécherheetsproblem public gouf, déi Fro steet um Méindeg weiderhin am Raum.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

D’Chamber deelt mat, dass si am Kader vum Date-Leak an hirem informatesche System de Parquet vu Lëtzebuerg saiséiert huet.Dëst ass geschitt op der Basis vum Artikel 23 (2) vum Code de procédure pénale, no enger eestëmmeger Decisioun vum Chambersbureau vum 9. Mäerz 2018. D’Chamber huet de juristesche Bäistand vum Affekot Me Philippe Penning.Wéi d’Chamber et scho virdru geschriwwen hat, ass si sech dem interne Problem bewosst. Eng Enquête vun engem onofhängegen Expert gëtt gemaach, fir objektiv a sécher festzestellen, wéi dee Programmatiounsfeeler geschitt ass a firwat bei Kontrollen déi Sécherheetsfaille net opgefall ass.D’Chamber widdersprécht Meldungen, dass intern Dokumenter op hirem Site op eng einfach Manéier zougänglech gewiescht wieren. Duerch eng normal Recherche um Site vun der Chamber wier kee vu baussen op déi intern Dokumenter gestouss. Et geet kloer aus Erkenntnisser vun der Chamber ervir, dass den net autoriséierten Accès op intern Dokumenter net direkt gegléckt ass. Déi Persoun(en), déi sech dësen Accès verschaaft huet (hunn), hat(en) et eng Rei Kéieren iwwer Deeg probéiert. Et sinn also bewosst a geziilt Manipulatioune geschitt, fir sech den net autoriséierten Zougang ze verschafen.D’Intentioun, fir en onerlaabten Accès op net ëffentlech Dokumenter ze kréien, ass domat fir d’Chamber ginn, an d’Fro vun enger Strofdot stellt sech hei, grad ewéi bei engem illegale Gebrauch vun dësen Dokumenter.D’Chamber behält sech d’Recht op aner juristesch Schrëtt vir, ënner anerem bei Mëssbrauch vun den net ëffentlechen Dokumenter.