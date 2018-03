Blutt- a Plasmaspender gesicht: Croix-Rouge brauch Hëllef (12.03.2018) Lëtzebuerg zielt aktuell eng 13 Dausend aktiv Bluttspender. Dat geet awer net duer.

All Joers ginn eng Dausend nei Spender gebraucht, fir der Demande u Blutt, a virun allem och u Plasma, nozekommen. Enkpäss ginn et virun allem an de Vakanzen- a Grippenzäiten an op Feierdeeg.

Aus Altersgrënn musse pro Joer eng 1.000 Spender ophalen. Dat ass kuerz virum Areeche vum 70. Liewensjoer. Dohier ginn och all Joers nees nei Bluttspender gebraucht. Reest een an Tropen- oder Malariagéigenden, da muss ee bis zu 6 Méint pausen, ier ee nees Blutt spenden däerf.