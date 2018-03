Wéi d'Zeitung aus gudde Quelle wësse wëll, gëtt de fréiere Chefredakter beim Wort, de Jean-Lou Siweck neien Direkter bei Editpress zu Esch an domadder d'Successeur vum Danièle Fonck.



D'Decisioun soll offiziell e Mëttwoch am Conseil geholl ginn.



De Jean-Lou Siweck schafft den Ament als wirtschaftleche Beroder vum Staatsminister Xavier Bettel. Hien hat säi Posten um Chefredakterstull beim Lëtzebuerger Wort no Divergenzen mam Verwaltungsrot am September opginn.

De Jean-Lou Siweck war eréischt am Januar als neie Member an de Verwaltungsrot vum Radio 100komma7 genannt ginn.