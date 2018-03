Ënnert de vertraulechen Dokumenter, déi mat Momenter ëffentlech accessibel solle gewiescht sinn, wieren awer beispillsweis detailléiert Pläng vun de Chamber-Gebaier, dat mellt um Dënschdeg de Moien de Radio 100,7.



Och Informatiounen iwwert d’Schoss-Sécherheet vun de Fënstere stéingen do dran, wéi och iwwert d'Optimiséiere vun Sécherheetsmesuren.



D'Chamber saiséiert de Parquet



Wéinst dem Dateleak an hirem informatesche System, huet d'Parlament jo e Méindeg de Parquet saiséiert. Dat geschitt no enger eestëmmeger Decisioun vum Chamberbüro vum leschte Freideg. Wéi et an engem Communiqué um Méindeg den Owend geheescht huet, hätt d’Chamber de juristesche Bäistand vum Affekot Me Philippe Penning.

Et bleift ee sech dem interne Problem weider bewosst, ma d'Chamber widdersprécht an engems awer de Meldungen, dass intern Dokumenter op eng einfach Manéier accessibel gewiescht wieren. Déi concernéiert Persounen hätten iwwert e puer Deeg probéiert, Zougrëff op déi eenzel Dokumenter ze kréien. Am Schreiwes vun der Chamber geet dowéinst Rieds vu bewosster a geziilter Manipulatioun, fir sech den net autoriséierten Zougang ze verschafen.

D’Intentioun, fir en onerlaabten Accès op net ëffentlech Dokumenter ze kréien, ass domat fir d’Chamber ginn, an d’Fro vun enger Strofdot stellt sech hei, grad ewéi bei engem illegale Gebrauch vun dësen Dokumenter.



D’Chamber behält sech d’Recht vir aner juristesch Schrëtt an d'Wee ze leeden, ënner anerem bei Mëssbrauch vun den net ëffentlechen Dokumenter.



Dateschutzkommissioun: Mussen Date-Leak am A behalen



D’Dateschutzkommissioun wëll weider um Dossier Chamberleaks dru bleiwen, och wann de Parquet e Méindeg ageschalt gouf. E Méindeg de Mëtteg huet sech de Collège vun der Dateschutzkommissioun gesinn, fir iwwert déi weider Suitte vun der Affär ze schwätzen. Ee Bréif ass un de Chamberpresident geschéckt ginn, well d’CNPD Informatiounen zu der Lacune am Sécherheetssystem vum Chambersite wollt kréien, zum Beispill iwwert d’Confidentialitéit vu perséinlechen Donnéeën.

An déi Informatiounen, déi een do kritt, sinn d’Basis fir weider Schrëtt. Et misst een hei zwee Voleten ënnerscheeden, esou d’Tine Larsen, Presidentin vun der Dateschutzkommissioun.



Do misst engersäits gekuckt ginn, wéi d'Chamber d'Donnéeë vun de Bierger protegéiert huet an anerersäits, wien déi Donnéeën abuséiert huet. De Volet, op deen d'CNPD haaptsächlech kuckt, ass, wéi waren de Bierger hir Donnéeë protegéiert.



Am Dateschutzgesetz sinn den Ament 18 Strofsanktione virgesinn. Nach! Well déi solle mam neie Gesetz, dat am Mee dëst Joer soll a Kraaft trieden, ewechfalen. Dee Moment wier dann de Parquet fir een Deel vun den Infraktiounen net méi zoustänneg, esou d'Tine A. Larsen. Da muss d'CNPD kucken, wéi d'Donnéeë geschützt sinn an déi, déi se net geschützt hunn, strofen.



D’CNPD kann enquêtéierten a strofen, zum Beispill, wann den Zougrëff op Dokumenter net autoriséiert ass, oder Diffusioun vun den Dokumenter. An dee Moment huet d’CNPD verschidde Mesuren, fir ze sanktionéieren, ob déi se kann zeréckgräifen.



Bis elo konnt ee verwarnen, ma vum 25. Mee u kommen och finanziell Sanktiounen dobäi, déi ganz héich kënnen, net mussen, sinn.



An op dësem leschte Punkt, deem vun de finanzielle Sanktiounen ass interessant ze gesinn. Een Dag virum Chamberleaks huet d’Chamber per Amendement ugefrot, datt aus dësen Amenden d’Zitat „toute personne morale de droit public“ ausgeschloss gëtt. Dat wieren zum Beispill Gemengen.



E Méindeg huet et an engem Communiqué vun der Chamber geheescht, datt déi intern Dokumenter um Chambersite net einfach accessibel gewiescht wieren. Datt een oder méi Leit hei während direkt e puer Deeg versicht hätten, e puer geziilte Manipulatiounen ze maachen, fir sech esou den net autoriséierten Accès ze verschafen.



D’Chamber géif sech juristesch Schrëtt ophalen, esou heescht et am Schreiwes. Zitat „ënnert anerem bei Mëssbrauch vun den net ëffentlechen Dokumenter“.