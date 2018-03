© Google Maps

All Dag fueren duerchschnëttlech 10.690 Vehikelen iwwer d’N15 (5.433 Voituren vu Feelen op Ettelbréck; 5.257 vun Ettelbréck op Feelen). Tëscht de Joren 2011 an 2015 wier de Verkéier op dësem Tronçon net an d’Luucht gaangen. Wat d’Utilitären ugeet, sou weisen d’Miessungen 154 Vehikelen pro Dag tëscht Feelen an Ettelbréck am Duerchschnëtt op. An déi aner Richtung sinn et der 241.

De Projet vum Contournement ass an der Phase 2 prioriséiert. E géif awer eréischt realiséiert ginn, nodeems d’Securisatioun vun der B7 tëscht Colmar-Bierg an dem Echangeur Ettelbréck ofgeschloss ass. Hei wieren d’Studien (APD) am Gaang.

De Minister Bausch präziséiert, datt et keng Gespréicher tëscht de Schäfferéit vun Ettelbréck a Feelen mat sengem Ministère gouf. Déi zoustänneg Schäfferéit hätten och keng Demande am Ministère zu dësem Thema gefrot.



Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures à la question parlementaire n° 3589 du 29 janvier 2018

de Monsieur le Député André Bauler



En tant que ministre du Développement durable et des Infrastructures, c’est avec intérêt que j’ai pris connaissance de la question parlementaire n° 3589 du 29 janvier 2018 de l’honorable Député Monsieur André Bauler relative au problème d’embouteillage aux heures de pointe à Ettelbruck.

Entre les années 2011 et 2015, le volume de trafic sur la route N15 entre Niederfeulen et Ettelbruck est resté constant et ceci dans les deux sens de circulation. En effet, la N15 est équipée sur ce tronçon d’un compteur permanent et automatique qui permet de faire la distinction entre voitures et véhicules utilitaires. Les relevés montrent une moyenne journalière de 5 433 voitures qui circulent de Feulen vers Ettelbruck ; dans le sens inverse, une moyenne journalière de 5 257 véhicules peut être constatée, ce qui correspond à un total de 10 690 véhicules par jour en moyenne.

La moyenne journalière des véhicules utilitaires compris dans les chiffres mentionnés ci-dessus est de 154 (en baisse par rapport aux années précédentes) de Feulen en direction d’Ettelbruck et de 241 (stable) dans le sens inverse.

Depuis le début des années 2000, les contournements de la N15 de Feulen et d’Ettelbruck sont considérés comme des axes importants pour la restructuration du réseau routier primaire dans le cadre du développement de la Nordstad, et faisaient ainsi partie des concepts successifs de développement et de mobilité.

Actuellement, le Contournement d’Ettelbruck, priorisé en phase 2 dans le concept de stratégie globale pour une mobilité durable (MoDu, présenté en avril 2012), fait toujours partie des projets prioritaires de la version préliminaire du plan directeur sectoriel « transports » (PST). Toutefois, pour des raisons de cohérence du réseau routier, sa réalisation est programmée après le projet de sécurisation de la B7 entre Colmar-Berg et l’échangeur d’Ettelbruck, dont les études d’avant-projet détaillé sont actuellement en cours.

Vu le développement de la Nordstad, et les multiples projets déjà initiés, le Contournement d’Ettelbruck sera complémentaire au projet du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck.

Toutefois, vu que les études ne sont pas encore terminées, il n’est ni possible de se prononcer sur le meilleur tracé de ce Contournement, ni de fournir un planning exact de réalisation de ce projet.

Il n’y a pas eu de pourparlers récents avec les autorités communales d’Ettelbruck et de Feulen à ce sujet, qui n’ont d’ailleurs pas non plus formulé une telle demande.