Um Programm um Dënschdeg de Mëtteg stinn donieft eng Partie Ännerunge vum Aarbechtsrecht. Et geet ënnert anerem ëm eng Reform bei der Aide au réemploi a méi präzis Reegelen am Fall wou e Salarié am Krankeschäin ass. Ënnert anerem soll gekläert ginn, wéi de Salaire vun där betraffener Persoun dee Moment berechent gëtt, wann si dacks nuets oder sonndes schafft. Dës Fro steet nach ëmmer op zanter der Aféierung vum Statut Unique. Rapportrice vum Gesetzprojet ass d'LSAP Deputéiert Taina Bofferding.



E Mëttwoch de Mëtteg hunn d'Deputéiert d'Geleeënheet fir um Jean Asselborn seng Deklaratioun vun en Dënschdeg ze reagéieren.



Dono presentéiert déi gréng Deputéiert Josée Lorsché de Gesetzprojet iwwert d'Reform vun den ëffentlechen Ausschreiwungen. Ënnert anerem soll d'Relatioun Qualité-Prix verbessert ginn an et solle sozial- souwéi Ëmweltaspekter mat afléissen. Ee weidert Zil ass, dass d'Ausschreiwungen an Zukunft manner bürokratesch sinn.



Um Programm en Donneschdeg steet op Demande vun der CSV eng Aktualitéitsstonn iwwert d'Zukunft vun der Finanzplaz am Kontext vun de sougenannten Kryptowärungen.