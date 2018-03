© Didier Weber/RTL

Interview mam Claude Wiseler.



Viviane Reding © CSV

Christophe Hansen © CSV

D'Preparative fir d'Opstelle vun de Lëschte fir d'Parlamentswahlen am Oktober lafen op Héichtouren. De sougenannte Weiserot ass se am Gaang, ze completéieren, sou de Claude Wiseler, fir se endlech kënne finaliséiert ze kréien.D'Zilsetzung wier kloer, d'Lëschte solle méi jonk an erneiert ginn. Bis zu engem Véierel vun de Leit sollen ënner 40 Joer hunn an et solle 40% Frae mat an d'Wahle goen.An dem Kontext war et d'Informatioun, dass déi aktuell Europadeputéiert Viviane Reding am Wahlbezierk Zentrum soll mat an d'Wahle goen. De Claude Wiseler wëll dat esou der Wahlkommissioun proposéieren. Dat géif Sënn maachen, sou den CSV-Fraktiounschef.D'Viviane Reding géif am Zentrum wunnen, dat zanter 20 Joer, an 1999, wéi se fir d'lescht op enger nationaler Lëscht kandidéiert huet, wier dat och am Zentrum de Fall gewiescht.De Claude Wiseler geet dovun aus, dass d'Wahlkommissioun déi Propose unhëlt. Drop ugeschwat, wat geschitt, wann d'Viviane Reding méi Stëmme sollt kréien wéi de Spëtzekandidat selwer, sot de Claude Wiseler, dass seng Missioun elo déi wier, déi bescht méiglechst Lëschten opzestellen an d'Wahlen ze gewannen. De Recht wier den Ament keng Fro fir hien.Hiert Mandat am Europaparlament misst d'CSV-Politikerin net opginn. Si wëll hiert Mandat awer fir d'Rentrée néierleeën. Dee Moment réckelt de jonken CSV-Politiker Christophe Hansen an d'Europaparlament no.Dat wier eng flott Decisioun vun der Viviane Reding, sou de Claude Wiseler. Dës géif erlaben, dass d'CSV hir Delegatioun am Europaparlament ka verjéngere mat engem Politiker, dee 36 Joer an eng grouss europäesch Erfarung hätt, sou nach den CSV-Fraktiounschef am Moiesjournal.