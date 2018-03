De Chef vum Policesyndikat Pascal Ricquier. © RTL Archivbild

Dass déi national Policegewerkschaft ferm Problemer huet mat der Reform, un där nach ëmmer geschafft gëtt, ass zënter Enn leschter Woch bekannt. E Méindeg den Owend op der Assemblée générale ass awer op en Neits däitlech ginn, dass d'Differenze mat der Generaldirektioun vun der Police ëmmer méi grouss ginn. D'SNPGL fillt sech ënner Drock gesat an iwwerméisseg kontrolléiert, schonn eleng wat d'Comptes rendus vun de Sitzungen an den Zäitplang vun de Comitésmemberen ugeet.All Mount gëtt en certifiéierte Relevé vun all Comitésmember am aktiven Déngscht opgestallt, erkläert de Generalsekretär vun der nationaler Policegewerkschaft Maurice Meysenburg. Dat fir der Kontrollsucht vun der Generaldirektioun vun der Police ze genügen. Dat wier net normal, dat wier just fir d'Leit anzeschüchteren. Deen een oder anere Member huet deen Drock net ausgehalen.

De Maurice Meysenburg



Wat d'Reprochen un d'Generaldirektioun ugeet, gouf e Méindeg de Owend nach eng Schëpp dropgeluecht: D'Direktioun wier arrogant, géif sech iwwer Gesetzer ewechsetzen, a si als Gewerkschaft iwwer näischt informéieren an hinnen och net nolauschteren. D'SNPGL warnt och virun engem komplette Kollaps, wann d'Police elo och nach de Giischtercher hir Gefaangenentransporter misst iwwerhuelen.



D'Associatioun vun de Cadres Supérieurs vun der Police huet et fäerdeg bruecht eis nees op d'Palm ze dreiwen, d'Politik gouf vun der Generaldirektioun schlecht beroden, mir léien net! Esou Sätz koumen e Méindeg an domat dës Conclusioun: d'Lompe schénge ferm ze sténken, tëscht der DG an der SNPGL. En Duerchbléck kritt ee vu Bausse kaum, mä wann de Chef vum Policesyndikat Pascal Ricquier erkläert, dass et net geet, dass elo d'Polizisten de Giischtercher nach sollen Aarbecht ofhuelen, schéngt dat logesch.



Déi kleng Kommissariater, wou schonn e Manktem u Personal besteet, ginn domat nach méi geschwächt an eng uerdentlech Aarbecht ass guer net méi méiglech. Fréistens 2019, wann d'Police de Gefaangenentransport vun de Giischtercher nach dobäi kritt a spéitstens 2022, wann den neie Prisong vu Suessem soll fonctionnéieren, da seet de Betrib.



Dass e Police-Schüler "Fonctionnaire stagiaire“ gëtt, begréisst den SNPGL, geet dann awer direkt nees an d'Attack: D'Schüler hätte sech beschwéiert, dass si hir Iwwerstonne weder bezuelt kréichen, nach se dierften eranhuelen. Am Management a Ressources humaines klappt et net, seet de President vun der Policegewerkschaft a kënnt sech es net zou, bei den Aarbechtskontrakter vun der 18. a 19. Promotioun géif et gravéierend Problemer, an dat wier gewosst, seet de Pascal Ricquier.



Wëssentlech géif hei géint d'Gesetzer verstouss an den SNPGL huet es genuch, mat dëser arroganter Aart a Weis vun der Generaldirektioun. An Zukunft soll alles, wat si feststellen, direkt un den zoustännege Minister an un d'Press, a bei penalen Affären och direkt un de Parquet, weidergeleet ginn, sou nach de Pascal Ricquier.

Eng Police-Direktioun, grad wéi all Polizist, dee sech net un d'Gesetzer hält, ënnerläit deene selwechte Strofen, wéi d'Bierger hei am Land, an esouguer duebel, seet de Pascal Ricquier, a verweist op d'Disziplinar-Gesetz.



Et kann net méi sinn, dass déi Iewescht vun der Police sech d'Affären esou dréinen a kéieren, wéi et hinnen an de Krom passt, fir ongeschuer dervukommen. Den SNPGL wäert d'Kontrollorgan fir dës Persoune sinn, vue que, dass de Generaldirekter an Zukunft de facto och nach eng Immunitéit am Disziplinar-Gesetz kritt.



Als Policesyndikat misste si net Kolleg mat all Mënsch sinn oder ginn, monéiert de President, et hätt een d'Roll vun enger Gewerkschaft gespillt an hir Missioun wier eng kloer, a wann e rouegen, éierlechen, normalen a konstruktiven Dialog net méi dra wier, misst ee méi energesch reagéieren.