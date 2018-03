Zil vun der Etüd war et, fir méi iwwer d'Offer an d'Demande am Beräich vun de Beruffer vum ICT gewuer ze ginn. Eng vun de Conclusiounen, déi den Dënschdeg de Moie gezu gouf, ass datt ee Leit fanne muss an dës op déi richteg Schinn bréngt.





FEDIL an ICT/Reportage Claudia Kollwelter



De Marc Kieffer vun der FEDIL



De Marc Kieffer vun der FEDIL betount, datt dëst eng qualitativ Etüd ass. Hien ass der Meenung, et soll ee sech net ze vill op Zuele konzentréieren, dës Etüd géing einfach eng Tendenz ginn, a wéi eng Richtung et géing goen.

Et ass déi 9. Kéier, datt dëse Sondage gemaach gëtt, déi Kéier hunn 118 Entreprisen matgemaach. Zréckbehale gouf, datt ronn 700 Leit kéinten agestallt ginn, ronn 69% dovu wieren nei geschaafte Posten, 30% Remplacementer. De Sondage confirméiert och d'Chiffere vun der ADEM. 313 Leit waren am Januar bei der ADEM ageschriwwen, déi eng Plaz am Beräich ICT sichen, zejoert goufen et ronn 2.000 Offeren, erkläert den Aarbechtsminister Nicolas Schmit.



Et muss ee méi jonk Leit an déi Kompetenzen orientéieren an hinnen de Wee opmaachen, fir sech ze qualifizéieren. Mee och bei Leit, déi elo an engem Job sinn an hiren Job wëllen oder musse changéieren, muss eng Offer ugebuede ginn, fir sech an den ICT-Beräicher nei ze qualifizéieren. ICT ass d'Zukunft, dee Message misst ee weider de Leit vermëttelen, betount den Educatiounsminister Claude Meisch.



D'Ufuerderungen klammen allerdéngs: 93% vun de Poste viséiere Leit mat Minimum Bac +2. Am Beräich vum ICT ginn also héich Niveaux de formations gesicht.



Et sinn zum Beispill 4 weider BTSen an der Prozedur vun der Accreditatioun, fir spezifesch Formatiounen an der Beräicher vun den ICT-Beruffer unzebidden, fir déi Jonk fir déi Filièren ze interesséieren.