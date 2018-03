© Police Lëtzebuerg

Am Januar dëst Joer gouf de Cihan Guzel hei am Land zu 22 Prisong veruerteelt. Zanter e puer Wochen wier de Mann op der Flucht, dee rezent an der Belsch gelieft huet. Seng 2 Komplizen, déi och zu 22 Joer veruerteelt, géife schonn asëtzen.Wéi d'Police präziséiert, gehéiert de Flüchtegen zu enger krimineller Band, déi am Abrëll 2013 an de spektakulären Iwwerfall op de Siège vu G4S verwéckelt waren. Op hirer Flucht war deemools op Poliziste geschoss ginn. D’Auteuren haten ënnert anerem aus Kalaschnikowen op d’mannst 85 Schëss ofginn. D’Brigange waren nom Iwwerfall a Richtung Belsch entkomm, do festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.Den europäesche Mandat d'arrêt gouf op Uerder vum Procureur général vum Département de l'exécution des peines ausgestallt.Sämtlech Informatiounen iwwert de gesichten Cihan Guzel sinn direkt der Police um 113 oder op der Email-Adress fast.lux@police.etat.lu ze mellen.

En janvier 2018, Cihan GUZEL a été condamné au Luxembourg à 22 ans d'emprisonnement. Depuis plusieurs semaines, il est maintenant en fuite. Le fugitif a récemment vécu en Belgique. Deux de ses complices, également condamnés à 22 ans, sont déjà emprisonnés au Luxembourg. Le fugitif appartient à une bande de criminels qui ont commis en avril 2013 un vol violent et spectaculaire avec des explosifs et des armes de guerre sur une compagnie de sécurité à Luxembourg-Ville. Pendant et après le crime, les auteurs ont tiré plusieurs fois sur les agents de police luxembourgeois.



Le mandat d'arrêt européen a été délivré par le Bureau du Procureur général / Département de l'exécution des peines, à Luxembourg.

Toutes informations susceptibles d'aider les forces de l'ordre à localiser le fugitiv Cihan GUZEL peuvent être transmis à l'appel d'urgence de la Police 113 ou fast.lux@police.etat.lu