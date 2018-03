Prozess wéinst Virfall viru Café / Eric Ewald



Viru ronn 4 an engem hallwe Joer waren zwee Männer owes spéit an der Stad aus engem Bistro geflunn. Ee vun hinnen hat doropshin e Plastiksbecher ugefaangen an an de Café gehäit, wouduerch e Canapé beschiedegt gouf. 3 Leit aus deem Bistro sinn deem dunn nogelaf. Dee Mann loung op eemol um Buedem a war vu sech, well hie geschloe gi war. Déi 3 haten hien um Buedem leie gelooss a ware fortgaangen, obwuel d'Affer kee Liewenszeeche méi vu sech ginn hat.

En Dënschdeg de Moie goufen 3 Zeie gehéiert, déi alleguer d'Affer gesinn hate fortlafen, déi 3 hannendrun. D'Affer hätt der kritt, wär nach emol fortkomm, hätt du wuel de Fouss gesat kritt a wier op de Buedem gefall. Den 1. Zeien huet en Dënschdeg ee vun de Beschëllegten erëmerkannt. Dem zweeten Zeien no, wier d'Affer sou fest mam Kapp um Buedem opgeschloen, dass et gekraacht hätt, nawell hätten déi 3 weider drageschloen - wat e Polizist net confirméiert huet - dono hätt kee vun hinne sech ëm d'Affer bekëmmert. Fir deen 3. Zeien hätten déi 3 d'Affer gejot. De Polizist huet betount, dass déi 3 weder Éischt Hëllef geleescht, nach den 112 geruff hätten. Et wär awer net honnertprozenteg kloer, wie geschloen huet.Déi 3 Ugekloten hunn dogéint bestridden, d'Affer gebeetscht ze hunn. Fir de Patron vum Café, deen ouni Affekot ugetrueden ass, hätt och ee vun hinnen den 112 wëlle ruffen, eng jonk Fra hätt awer gesot, si wär schonn domat am Gaangen, wourop déi 3 fortgaange wären. Dës Versioun gouf vun deenen zwee anere confirméiert, och si wëllen d'Affer net ugepak hunn. De 4. Beschëllegte sengersäits huet d'Beschiedegung vum Canapé zouginn, vun der Poursuite vu sengem Kolleg krut hien näischt mat.Nodeems de Me Sebki als Affekot vum Affer eng Expertise gefrot hat, fir de geneeë Schued vu sengem Client festzestellen, huet de Me Karp als Affekot vun zwee vun den Ugeklote gemengt, den Oflaf vun de Faite wär onkloer. Well et vill Zweiwele géif ginn, sollte seng Mandante fräigesprach ginn. De Me Stroesser, Affekot vum 4. Beschëllegten, huet iwwerdeems gemengt, fir säi Client géif eng Geldstrof duergoen.Fir de Vertrieder vum Parquet wär et onglafwierdeg vun deenen 3, fir d'Faiten ze kontestéieren, ee vun hinne wär en Dënschdeg och erkannt ginn. Ënner anerem well si sech keng Froe gestallt hätten iwwert dem Affer säin Zoustand, sollten déi 3 zu all kéiers engem Joer Prisong an enger Geldstrof an dee 4. just zu enger Geldstrof veruerteelt ginn.

D'Uerteel gëtt den 29. Mäerz gesprach.