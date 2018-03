DP iwwer de Commerce: Rep. Dany Rasqué



D'Demokratesch Partei fuerdert eng Moderniséierung vun den Ëffnungszäiten am Commerce. Et geet deene Liberalen virop drëm, datt déi Geschäfter, déi wëllen, owes méi laang dierfen opmaachen an datt sonndes d'Ausnam zur Reegel gëtt. Dat heescht, datt d'Geschäfter net just ausnamsweis, mä all Sonndeg dierfen opmaachen - eng Iddi, déi een och am Walprogramm vun der DP erëmfënnt.

Lëtzebuerg steet a Konkurrenz mam Onlinehandel a mat der Groussregioun. Wann een net wëll, datt de Commerce am Grand-Duché ënnert där Konkurrenz leit, da kënnt een net laanscht eng Modernisatioun vun den Ëffnungszäiten, ënnersträicht den DP-Deputéierte Claude Lamberty: "D'DP ass der Meenung, datt duerch méi flexibel Ëffnungszäiten eng grouss Chance besteet, datt den Eenzelhandel an den Onlineshopping sech exzellent ergänze kënnen." Haaptsächlech de Commerce an de Client géifen dovu profitéieren. De Commerce géif méi attraktiv fir de Client ginn a konkurrenzfäeg bleiwen. An de Client géif eng gutt Alternativ zum einfache Klicke kréien.Donieft erënnert d'DP drun, datt och d'Liewensgewunnechte vun de Leit changéiert hunn. De Client wier haut net méi domat averstanen, no 18 oder no 19 Auer virun zouenen Diere vu Geschäfter ze stoen. "D'Aueren am Commerce musse sech nom Client riichten an net ëmgedréit.""Loosst, déi Leit schaffen, déi wëlle schaffen", fuerdert de Claude Lamberty, kee Commerçant misst sonndes opmaachen oder owes méi laang bleiwen, mä jidderee soll awer déi selwecht Chance am Land hunn, vun Diddeleng bis op d'Wämperhaart a vu Pallen bis op Iechternach.