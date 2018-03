Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Ministère hätt jorelaang ignoréiert a verschleeft, datt Léierpersonal feelt, elo géif ee mat hektesche Reaktioune wëlle pléischteren. Nach elo am Fréijoer sollen déi entspriechend Ännerungen duerch d'Chamber.

Den SEW pocht drop, datt déi Mesuren, déi elo komme fir méi diploméiert Personal ze kréien, zäitlech begrenzt ginn, op 2-3 Joer, dat misst an de Gesetzestext dra stoe kommen. Net datt een op éiweg mat all méiglechem Bachelor kéint Enseignant sinn.

De Stage misst och richteg reforméiert ginn, dee klore Message misst un d'Studenten eraus, fir datt se nees Loscht kréie fir Enseignant ze ginn an net ofgeschreckt ginn. Déi Jonk sollen am Stage begleet, ënnerstëtzt ginn an net evaluéiert.

D'Uni misst och gestäerkt ginn, d'Ausbildung vu 4 Joer op der Uni dierft net verschwannen. Den IFEN, de Formatiounsinstitut vun der Education nationale, wär net déi richteg Plaz fir d'Grondausbildung vum Léierpersonal ze maachen. Wann ee mat iergendengem Bachelor an Zukunft an d'Schoul kënnt, soll d'Formatioun awer iwwert den IFEN lafen an net iwwert d'Uni, wat den SEW bedauert.