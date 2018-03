Neie Kriibszentrum am CHL (13.03.2018) Dokteren a Fleegepersonal sinn ëmmer méi spezialiséiert

Et geet drëms, de Patient als Ganzt mat enger multidisziplinäre Equipe en Charge ze huelen. D’Kriibsdokteren an dat ganzt Fleegepersonal ginn ëmmer méi spezialiséiert, jee no Kriibszort.

"Haut ass et net méi deeselwechten Dokter, deen de Broschtkriibs behandelt, wéi deen de Longekriibs behandelt", seet den Dr. Guy Berchem, Onkologe am CHL. Zejoert si ronn 1.000 Patienten an der Chemotherapie am CHL behandelt ginn, 30% méi, wéi nach 2016. D’Dagesklinik gouf vergréissert an et gëtt ëmmer méi Wäert drop geluecht, dass de Patient och vum psychologeschen a sozialen hier encadréiert ass. Bal 16.000 Passagë goufen 2017 am Hôpital du jour vun der Chemotherapie am CHL notéiert.

Ëmmer méi performant ginn déi operativ Méiglechkeeten, déi een an der Neurochirugie ka maachen, wou de CHL um neiste Stand ass.

De Stater Centre Hospitalier ass och ganz aktiv an der Recherche vu Kriibskrankheeten, notamment wat d'Gehirtumoren ugeet, an ass och op internationalem Plang unerkannt, bei der Behandlung vum Kriibs vun der Bauchspeicheldrüs.