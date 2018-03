Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL / Domingos Oliveira

Evakuatioun bei Goodyear (13.03.2018) Onkommentéiert Videomaterial

© RTL / Domingos Oliveira © RTL / Domingos Oliveira © RTL / Domingos Oliveira © RTL / Domingos Oliveira « ZréckWeider »

D'Pompjeeë goufen alarméiert an en Deel vun den Aarbechter aus Sécherheetsgrënn evakuéiert. 6 Aarbechter goufe nach op der Plaz vum Dokter vum Betrib kontrolléiert, zwee vun hinne koume fir eng Kontroll an d'Spidol. Et besteet e Verdacht op eng liicht Dampvergëftung.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Ettelbréck a Colmar-Bierg.