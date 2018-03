Vill ze séier koum um Méindeg den Owend kuerz no 23 Auer en Auto engem Policewon entgéint, datt bei der Eisebunnsbréck an der Rue Henri Dunant zu Dummeldeng. De Chauffeur huet staark missten ofbremsen, fir de Spigel vum Déngschtwon net matzerappen.Dono huet de Mann sech den Opfuerderunge vun de Beamte widdersat an ass mat héijer Vitess a Richtung Dummeldeng geflücht. Op senger Flucht huet de Chauffeur d'Kontroll vu sengem Gefier verluer an huet dobäi e Bam an en Auto an der Rue des Hauts-Fourneaux ze packe kritt. Dat zweet Gefier gouf duerch de Schock an zwee weider Autoe gedréckt, déi och beschiedegt goufen.Bei der Kontroll hunn d'Polizisten eng eidel Marihuanatut fonnt an de Bäifuerer huet zouginn, am Auto en Joint gefëmmt ze hunn. Dono gouf d'Gefier am Detail duerchsicht a weider Drogenutensilie goufe séchergestallt. Well de Chauffeur, dee beim Accident blesséiert gouf, den Alkoholtest net maache wollt, gouft dëst am Spidol nogeholl. Den Test war positiv a géint de Mann gouf eng Plainte gemaach.