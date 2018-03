© RTL (Archiv)

Um Krautmaart goufe en Dënschdeg Adaptatiounen am Aarbechtsrecht guttgeheescht. Mam Projet 7086 kommen eng ganz Rei Changementer, d’Salariéë solle méi Rechter kréien, fir d'Chômeure sollen et Verbesserunge ginn an den Aarbechtsmarché soll besser kënne suivéiert an evaluéiert ginn.



Ënner anerem d’aide au réemploi gëtt reforméiert. D’Maximaldauer vu Studentenjobbe gëtt erop gesat an et komme méi präzis Reegelen, wann eng Persoun wéinst Krankheet ophale muss mat schaffen.





Rep. Pit Everling



Et geet ënner anerem ëm d’Lounfortzahlung am statut unique, déi an der Vergaangenheet fir Onkloerheete gesuergt huet. Wie krank ass, kritt jo weider säi Salaire, mä wat geschitt mat Supplémenten, ewéi Nuets- oder Sonndesstonnen? Den neien Text soll Kloerheet bréngen, esou d’LSAP-Deputéiert Taina Bofferding, Rapportrice vum Projet.



Bei engem Salarié, dee regelméisseg Weekends, sonndes oder owes schafft, ass elo garantéiert, datt fir d'Krankegeld ze berechnen, d'Moyenne vu senge Revenue geholl gëtt.



D’Reform huet dann och zum Zil, fir Abuse bei der aide au réemploi en Enn ze setzen. Verschidde Patrone géinge systematesch de concernéierte Leit de Mindestloun ginn, de Staat kann dann de Recht kompenséieren an no 4 Joer ass keng Plaz méi fir de Salarié. Eng pervers Entwécklung, déi de System absurd mécht, seet d’Taina Bofferding. An Zukunft däerf d’Hëllef net méi ewéi 50% ausmaachen, et ginn haaptsächlech Leit iwwer 45 Joer viséiert.



D’Abuse misste sécherlech ophalen soen och „Déi Lénk“, mä den Deputéierte Marc Baum huet Problemer mat neie Restriktiounen, déi a sengen Ae géinge kommen. Dorënner fält, datt ee virdrun op d'mannst 2 Joer an engem Lëtzebuerger Betrib muss geschafft hunn an datt en Ënnerscheed gemaach gëtt, vu Leit ënner an iwwer 45 Joer. Leit ënner 45 Joer, déi am Chômage sinn, hunn doduerch keen Urecht op déi Aide, sou d'Kritik.



D’CSV hätt do och eng aner Propos gehat, wou si sech hätte kéinte Virstellen, datt et Altersméisseg gestaffelt wier, seet de Parteipresident Marc Spautz.



E weidere Changement gëtt et bei der Dauer vun de Studentenjobbe baussent de Schoulvakanzen. D’Limite pro Woch geet do vun 10 Stonnen op 15 Stonnen erop. En demandeur d’emploi, dee sech wëll selbstänneg maachen, kann an Zukunft weiderhi Chômage-Geld bezéien. Den emploi approprié soll am Aarbechtsrecht verankert ginn.



Et gëtt eng aide à la formation agefouert, déi verschiddenen demandeurs d’emploi ze gutt kënnt an de RETEL, de Réseau d'étude sur le marché du travail et de l'emploi, kritt mam neien Text eng legal Basis.

De Projet gouf mat de Stëmme vun der blo-rout-grénger Majoritéit, vun der CSV an och der ADR ugeholl. "Déi Lénk" hu sech enthalen a schwätze vun engem Flickenteppich.