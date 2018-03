Do war de Jean Putz, deen Ambassadeur vu Fairtrade Lëtzebuerg ass, op Besuch. Et war nämlech hei, wou deen éischte Fairtrade-Kaffi zu Lëtzebuerg verkaaft gouf.Zanter 30 Joer setzt sech de Fairtrade-Label elo scho weltwäit fir de fairen Handel an. An dat mat Succès: All 10. Taass Kaffi, déi zu Lëtzebuerg gedronk gëtt, ass Fairtrade.Fairtrade wëll de Public sensibiliséieren an dofir setzt de Jean Putz setzt sech schonn zanter Jore fir e méi fairen an nohaltegen Handel an.