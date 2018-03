War hien am Mee an 1. Instanz zu 8 Joer Prisong, 6 dovu mat Sursis probatoire, veruerteelt ginn, sollen doraus - wann et der Vertriederin vum Parquet général no geet - an zweeter Instanz 8 Joer Prisong mat just nach 4 Joer Sursis mat Oploe ginn.Fir d'Vertriederin vum Parquet général war de Saz vum Mann aus dem Oktober 2014 symptomatesch, dass d'Famill vum Frënd d'Stéifduechter wéi en Objet benotze géif: Dobäi hätt just hien d'Meedche benotzt an hat, Zitat, "keen anere mat der Popp ze spillen". Wat de Viol ugeet, hätt d'Meedchen dovu geschwat an dobäi staark Péng gespuert.Wéi d'Meedche viru 4 Joer säi Frënd kennegeléiert huet, hätt de Stéifpapp sech opgefouert wéi een, deen e Kuerf krut; dono hätt hien déi zwee och agresséiert. De Mann hätt vun Ufank un alles ofgestridden an d'Meedchen, Zitat, "alles erfonnt", fir him ze schueden. Obwuel et kee Beweis géif ginn a keen Zeien, wär si der Meenung, dass dat, wat d'Meedche seet, der Wourecht entsprécht, sou d'Vertriederin vum Parquet général en Dënschdeg; d'Meedchen hätt nämlech kloer Aussoe gemaach a keen Intressi, fir eppes z'erfannen.De Me Foetz, Affekot vum Meedchen, huet betount, dass d'Mamm hire Mann eng Kéier mat der Duechter am Bett erwëscht hätt, nodeems d'Meedche gejaut hat; den Ugekloten hätt du gesot, hien hätt der Stéifduechter wëllen e Kuss ginn. D'Mamm hätt doropshin hir Meenung zum Mann geännert an d'Meedche wär an en Heim komm, soudass hatt also net de Stéifpapp lassgouf, mä selwer fort war.De Beschëllegten huet dogéint erkläert, d'Stéifduechter ni mëssbraucht, ugepaakt a vergewaltegt ze hunn; dem Meedche seng Accusatiounen hätte kee Fëllement. An den Ae vum Me Roland Michel, Affekot vum Ugekloten, huet alles ugefaangen, wéi de Mann d'Relatioun vun der Stéifduechter mam Frënd matkrut a sot, dat géif net goen; en halleft bis e Joer dono hätt d'Meedche gesot, vu sengen 9 Joer u wär de Mann un hatt gaangen. D'Stéifduechter hätt Saache gesot, déi net richteg wären, an d'Mamm op eemol hir Meenung geännert an der Duechter d'Partie gehalen, ouni selwer eppes gesinn ze hunn.D'Uerteel ass fir de 24. Abrëll.