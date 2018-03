© AFP Archivbild

Xavier Bettel rencontre Theresa May à Londres (14.03.2018) Communiqué par: ministère d'État Le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel se rendra pour une visite de travail à Londres, au Royaume-Uni, en date du 14 mars 2018. Le Premier ministre aura une entrevue avec le Premier ministre britannique, Theresa May. Les deux homologues discuteront des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que des grands sujets de l’actualité européenne. En marge de sa visite à Londres, Xavier Bettel rencontrera plusieurs décideurs économiques britanniques. Cet échange contribuera à renforcer les échanges du monde économique et financier entre le Royaume-Uni et le Luxembourg et à entendre les points de vue du secteur privé britsannique sur le Brexit.

Um Programm sti Gespréicher mat der Premierministesch Theresa May iwwert déi bilateral Relatiounen tëscht béide Länner a grouss europäesch Aktualitéitssujeten. De Xavier Bettel kënnt am Kader vu sengem Deplacement op London och mat enger Rei Vertrieder vun der britescher Ekonomie beieneen. Dës Gespréicher sollen déi wirtschaftlech Echangen tëscht Groussbritannien an dem Grand-Duché verdéiwen, an de Lëtzebuerger Premier wëll sech och de Standpunkt vum britesche Privatsecteur en Vue vum Brexit ulauschteren, wéi et am Communiqué vum Staatsministère heescht.